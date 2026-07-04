Прощальная церемония в честь покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи началась в Иране, десятки тысяч жителей собрались у тегеранской мечети Мосалла имени Имама Хомейни, чтобы выразить свою скорбь. Об этом сообщает Al Jazeera.

Об открытии дверей главного молитвенного комплекса стало известно в 5:53 мск. Ранее в мечети состоялись похороны Али Хаменеи, убитого в ходе атак Израиля и США. Сообщается, что более 5 тысяч школ в Тегеране предоставили свои помещения для паломников на похороны Хаменеи.

В ожидании прибытия гроба Хаменеи, многие из собравшихся скандировали лозунги с призывом отомстить США и американскому президенту Дональду Трампу за гибель иранского лидера. Сам Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон дал Ирану отсрочку в урегулировании конфликта между странами на время похорон, выступая на праздновании 250-летия США.

После церемонии в Тегеране, памятные мероприятия в честь Хаменеи также пройдут в священном городе шиитов Кум и в Ираке, после чего тело убитого лидера будет доставлено для погребения в Мешхед. Рядом с телом Хаменеи размещены также тела его дочери, невестки, зятя и внучки.

Отмечается, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может не принять участия в церемонии прощания со своим отцом из-за обеспокоенности военного командования страны в связи с угрозами со стороны Израиля.

Ранее состоялась траурная церемония с участием заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, президента Грузии Михаила Кавелашвили, президента Ирака Низара Амиди, министра иностранных дел афганских талибов Амира Хан Муттаки, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Помимо этого, в церемонии приняли участие представители Китая, Индии, Беларуси, Сербии, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Йемена, Египта, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Бангладеш, Малайзии, Мьянмы, Таиланда, Буркина-Фасо, Конго, Намибии и Никарагуа.