Сборная Испании допускает на чемпионате мира меньше ошибок, чем другие команды, однако Аргентину будет представлять на поле «величайший футболист всех времен и народов». Об этом RTVI рассказал бывший футболист российской сборной Александр Мостовой.

«Главный козырь испанцев — это то, что мы видим на протяжении уже всего этого чемпионата. Это умение правильно, хорошо и своевременно обращаться с мячом, просто не отдавать этот мяч сопернику в простых ситуациях», — сказал Мостовой.

Он отметил, что именно это качество отличает испанских сборную от других.

«Я говорю: “Ребят, мяч сам в ворота не закатится. Если вы будете допускать ошибки — тогда да”. А вот испанцы как раз меньше всех их и допускают. Когда они держат мяч, они могут сделать несколько лишних передач, но зато не теряют его, как это делают другие команды», — добавил бывший игрок сборной России.

Однако, отметил он, это может оказаться «единственным плюсом» для Испании в финале из-за сильного капитана команды соперников.

«Мы же знаем, что на поле будет величайший футболист всех времен и народов Лионель Месси, который в одиночку может решить исход. Я восхищаюсь Месси на протяжении 20 лет, даже больше, наверное. Я первый раз его увидел, когда как раз заканчивал играть, и он начинал. И на протяжении 25 лет мы восхищаемся», — признался Мостовой.

Он напомнил, что аргентинскому нападающему недавно исполнилось 39 лет, а он на поле «валтузит двадцати-двадцатипятилетних футболистов».

«И кто-то еще не имеет совести упрекать Месси. Это вообще ужас. Ребят, вы че? Мы все будем плакать, когда он закончит. Так же, как и Марадона в свое время. Я просто не хочу сравнивать, потому что в футболе, блин, очень трудно сравнивать. Но человек установил все рекорды, побил все рекорды, которые были, и еще никто их не достигнет никогда», — сказал футболист.

Мостовой также усомнился в том, что испанцам удастся нейтрализовать капитана сборной Аргентины, так как эту задачу никто не может решить уже 20 лет.

«Говорят, даже какой-то институт в какой-то стране придумали, чтобы там разобрать [стиль игры Месси] и подумать», — отметил он.

Бывший игрок сборной России напомнил, что футбол — «это игра живых людей», и раскритиковал тех, кто возмущается «спокойной» манерой аргентинского спортсмена на поле. «Величие» Месси, по его мнению, в том, что тот способен действовать против соперника эффективно даже в одиночку.