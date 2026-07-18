Франция и Германия договорились вместе противостоять экономическому давлению Китая и углубить оборонное партнерство — от первых совместных ядерных учений до систем большой дальности. Об этом пишет Reuters.

Встреча Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца прошла в замке Аугустусбург в Брюле 17 июля. По мнению глав двух государств, КНР не соблюдает правила международной торговли, предоставляя промышленности как минимум в восемь раз больше государственной поддержки, чем в среднем предусмотрено в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

«Я не готов мириться с тем, что все останется как есть, потому что это несправедливо бьет по рабочим местам в Европе», — заявил канцлер.

Он уточнил, что Берлин не стремится к торговой войне, но при этом настаивает на диалоге по курсу валюты и промышленным избыточным мощностям.

На совместной пресс-конференции Мерц подчеркнул: «Мы делаем то, что необходимо для защиты нашей свободы, нашей безопасности и нашей коллективной обороны». Среди намеченных сторонами целей — противоракетная оборона и системы поражения большой дальности.

Отдельной темой, как отмечает France 24, стало ядерное сдерживание. Немецкие военные впервые примут участие в учениях в рамках французской ядерной программы. Речь идет о расширении французского «ядерного зонтика» на европейских партнеров, о котором Макрон объявил еще в марте 2026 года; участвовать в инициативе, помимо Германии, готовы также Бельгия и Польша.

Лидеры также провели заседание совета обороны на авиабазе Noervenich, где французский Rafale — носитель ядерного оружия — находился рядом с немецким Eurofighter. Решение принято на фоне все более явных сигналов из США о готовности сократить оборонные обязательства перед Европой.

Мерц при этом уточнил, что стороны не будут спешить и сотрудничество будет развиваться поэтапно: «Вполне возможно, что в итоге это приведет к новой доктрине, но сегодня говорить об этом еще слишком рано». Любое взаимодействие, добавил он, дополнит, а не заменит договоренности в рамках НАТО.

Макрон, отвечая на вопрос о возможном софинансировании французской ядерной программы Берлином, заявил, что этим всегда будет заниматься только Париж.

Судьба другого совместного начинания — истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) — также обсуждалась на встрече. От идеи единого боевого самолета Париж и Берлин отказались: проект, по данным EurAsian Times, развалился из-за разногласий между Dassault и Airbus. Однако развитие облачных информационных систем, лежащих в его основе, продолжится.

«Остальные направления, включая облачные и другие технологии, продолжают развиваться между нашими производителями», — сказал французский президент, добавив, что для будущих инициатив надзор и управление будут ужесточены.

Между тем, как отмечают СМИ, под вопросом остается будущее программы Main Ground Combat System (MGCS) — совместной разработки танка нового поколения, которая забуксовала после того, как к проекту присоединился немецкий концерн Rheinmetall.

Разногласия сохраняются и по противовоздушной обороне: Германия продвигает собственную Европейскую инициативу противовоздушного щита (ESSI), опирающуюся на американский комплекс Patriot и израильско-американский Arrow-3, тогда как Франция отказывается участвовать в этом проекте, считая, что он лишь увеличит зависимость Европы от США.