Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение удвоить оборонный бюджет страны к завершению своего второго президентского срока. Об этом он заявил в традиционном обращении к военным накануне национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля, сообщает телеканал BFMTV.

Заявление об удвоении военного бюджета стало логическим продолжением стратегии, обозначенной президентом, который неоднократно призывал к укреплению оборонного потенциала Франции и Европы в целом. Макрон подтвердил, что эта цель остается в силе и будет достигнута в ближайшие годы.

Французский лидер заверил, что Париж и европейские союзники готовы защищать свободу и право, даже если для этого потребуется заплатить цену кровью.

«Европа становится державой. Послание, которое мы отправляем миру, таково: мир — наша цель, мы дорожим свободой и правом, и мы готовы сражаться за них всегда, если потребуется, ценой крови», — обратился Макрон к военным.

Он подчеркнул, что делает это заявление в ситуации, когда впервые за многие годы на территории Европы снова идут боевые действия, а от жителей континента требуется переосмыслить свою роль в вопросах обеспечения безопасности.

Второй президентский срок Макрона истекает весной 2032 года. Политик занимает этот пост с 14 мая 2017 года.

В 2024 году военный бюджет Франции составлял около €47,2 млрд. В 2025 году он вырос до примерно €50,5 млрд, а на 2026 год запланирован на уровне €54,4 млрд. Удвоение бюджета к 2032 году означало бы увеличение до более чем €100 млрд (исходя из текущей базы с учетом инфляции).