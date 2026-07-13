Одной из самых частых причин жалоб в многоквартирных домах становится нарушение режима тишины. Единого федерального закона на этот счет нет: такие правила устанавливаются на региональном уровне, отмечается в статье.

В Москве, например, шумные ремонтные работы запрещены в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В остальные дни их можно проводить с 09:00 до 19:00, при этом с 13:00 до 15:00 действует «тихий час». При нарушении этих требований соседи вправе обратиться в полицию, а в столице — также в Объединение административно-технических инспекций.

Нарушение могут зафиксировать, после чего владельцу квартиры грозит административная ответственность. Если конфликт повторяется, жильцы вправе через суд требовать прекращения нарушений и компенсации морального вреда. Чтобы снизить риски, Тимергазина советует заранее уточнить местные ограничения и предупредить соседей о предстоящих работах.

Отдельный риск связан с незаконной перепланировкой или переустройством квартиры. Снос стен, перенос кухни или санузла, изменение «мокрых зон» без согласования могут стать основанием для штрафа и судебного разбирательства. Суд в таком случае проверяет, не нарушены ли строительные и пожарные нормы, а также не создают ли изменения угрозу жизни и здоровью других жильцов.

По решению суда собственника могут обязать узаконить выполненные работы либо вернуть помещение в прежнее состояние. Если это требование не исполнить, возможна продажа квартиры с публичных торгов.

Проблемы могут возникнуть и при самовольной замене отопления, газового оборудования или изменении схемы подключения. Особенно рискованны работы, которые затрагивают общедомовое имущество или безопасность дома. При протечке, пожаре или другом ущербе соседям владелец квартиры несет гражданско-правовую ответственность.

Даже если ремонт выполняли нанятые мастера, по общему правилу перед пострадавшими отвечает собственник жилья. Позже он может предъявить требования подрядчику, но для этого придется доказать его вину. Поэтому подобные работы лучше проводить через специализированные организации и с соблюдением установленных правил.

Еще один источник конфликтов — использование общего имущества дома. Жалобы и штрафы возможны из-за складирования стройматериалов в подъезде, грязи в коридорах, загромождения проходов, мусора в лифтах или курения рабочих, если дым попадает в соседние квартиры. Строительные отходы также нельзя оставлять в местах общего пользования: их нужно вывозить по правилам управляющей организации или с привлечением специализированного сервиса.

Тимергазина отдельно предупредила о рисках при использовании строительных и лакокрасочных материалов, не предназначенных для жилых помещений. Если концентрация вредных веществ превысит допустимые нормы, соседи могут обратиться в Роспотребнадзор. В таком случае возможны административные последствия и требования о компенсации морального вреда.

Чтобы ремонт не превратился в судебную историю, адвокат рекомендует заранее обсудить ограничения с бригадой и прописать их в договоре. Также стоит оформить страхование имущества и гражданской ответственности перед соседями, контролировать ход работ и фиксировать ключевые этапы на фото и в документах.