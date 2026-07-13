Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный не видит оснований для повышения возраста молодежи в России. Об этом парламентарий сказал в беседе с RTVI.

С предложением расширить возраст молодежи до 40 лет выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В интервью РИА Новости он аргументировал это тем, что современные люди дольше сохраняют здоровье, работоспособность и высокий уровень физической и интеллектуальной активности. Академик также считает, что люди, достигшие пенсионного возраста, не должны переставать работать, ведь можно и трудиться, и получать пенсию.

«Я не вижу пока оснований двигать, перемещать, изменять возраст молодежи и пенсионный возраст. Если речь идет о признании молодой семьи для получения субсидий, это другой вариант. Семья, правда, будет уже не очень молодая, в 40 лет там уже у некоторых и внуки появляются», — сказал Куринный.

Предложения по изменению возраста молодежи появляются регулярно, отметил депутат.

«А Онищенко — это вообще особая история, с его предложениями можно и до 50, а можно и до пенсии повысить возраст молодежи. Просто к чему это ведет и зачем это делать — вопрос», — рассуждает собеседник RTVI.

Что касается работоспособности пенсионеров, то, по словам депутата, «вопрос не в том, чтобы они перестали работать, вопрос в том, чтобы они получали пенсию, а так уж сами пускай решают, работать им или не работать».

В мае 2026 года главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с ТАСС заявила, что с биологической точки зрения молодыми можно считать людей до 39 лет.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который, в том числе, повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.