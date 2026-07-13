Сложности в отношениях Баку и Москвы остались позади, а двусторонние связи сторон полностью нормализовались. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы», — сказал Алиев, добавив, что республика ценит отношения с РФ.

По его словам, контакты между странами продолжаются на разных уровнях — между правительствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, министерств иностранных дел и администраций президентов.

«Поэтому, думаю, в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады», — отметил президент.

Алиев также напомнил, что о позитивной динамике двусторонних связей говорили официальные лица России, включая президента Владимира Путина. Отношения Москвы и Баку, по его оценке, важны не только в двустороннем формате, но и для «более широкой географии».

«Они охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают сегодня. Конечно, очень важную роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество», — сказал Алиев.

Во время выступления президент Азербайджана отдельно затронул сотрудничество с Японией. По его словам, страны могут развивать взаимодействие в сфере оборонной промышленности. «Мы можем осуществлять взаимный обмен опытом и создавать совместные предприятия», — сказал он.

Алиев признал, что за последние пять-шесть лет активных дипломатических контактов между Баку и Токио не наблюдалось, однако потенциал для сотрудничества сохраняется. Он также заявил, что поставки азербайджанской сырой нефти в Японию сегодня «важны как никогда прежде», поскольку прежние маршруты снабжения были нарушены.

Говоря о конфликте на Украине, Алиев заявил, что Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать территориальную целостность страны. По его словам, боевые действия должны быть прекращены. «Безусловно, это позиция Азербайджана и моя жизненная позиция», — сказал он.

В этом контексте президент напомнил о карабахском конфликте. По словам Алиева, в тот период на Баку оказывали давление сопредседатели Минской группы, требуя остановить боевые действия и не менять ситуацию. «Волю народа сломить невозможно», — заявил он.

Отношения с США Алиев охарактеризовал как находящиеся «на пике». Он связал это, в частности, со встречами с президентом США Дональдом Трампом, визитом вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку и подписанием совместной хартии об установлении стратегического партнерства.

По словам главы государства, рабочие группы двух стран взаимодействуют по направлениям торговли, инвестиций, цифровой трансформации и искусственного интеллекта, энергобезопасности, взаимосвязанности, а также обороны и поставок вооружений. Алиев заявил, что США сняли все ограничения на поставки оружия Баку, после чего аналогичные решения приняли Великобритания и страны Евросоюза.

Азербайджанский президент также назвал Трампа «миролюбивым человеком», который, по его словам, «уже остановил восемь войн» и сыграл важную роль в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, Алиев сообщил, что Баку ведет переговоры о расширении поставок природного газа в страны ЕС. С этого года Азербайджан начал экспорт газа в Австрию и Германию, а в целом, по словам президента, трубопроводный газ из страны поступает в 16 государств. По этому показателю, как утверждает Алиев, Азербайджан занимает первое место в мире.

Он добавил, что по сравнению с 2022 годом экспорт газа в Евросоюз вырос на 65% и продолжит увеличиваться. К 2032 году Баку намерен довести мощности возобновляемой энергетики до 8 ГВт, что, по расчетам властей, позволит экономить 2—3 млрд кубометров газа в год.

При этом Алиев подчеркнул, что для наращивания добычи стране нужны долгосрочные контракты и инвестиции. «Если на каком-то этапе нам скажут: “Спасибо, нам больше не нужен ваш газ”, — это будет неприемлемо», — сказал президент.