Московская область в ночь на понедельник подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора Андрея Воробьева, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 БПЛА. В результате падения одного из дронов в поселке Пионерский городского округа Истра погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах.

По данным главы региона, беспилотники были уничтожены над Одинцовским, Наро-Фоминским, Рузским, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским, Озерским, Истринским, Подольским, Ступинским, Домодедовским, Солнечногорским округами, а также Коломной. В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный дом пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания. В деревне Бабкино под Истрой повреждены два частных дома, а в Можайске — карниз и два окна многоквартирного дома. По словам Воробьева, силы ПВО продолжают отражать атаку.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону Московского региона летели более 350 беспилотников. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, еще 50 дронов уничтожили на подлете к столице. На фоне атаки Росавиация временно вводила ограничения на работу аэропортов московского авиаузла.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что за ночь над пятью муниципальными округами региона силы ПВО уничтожили 11 беспилотников. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные службы.