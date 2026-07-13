В Венесуэлу прибыл самолет Ан-124 со второй партией гуманитарной помощи из России для пострадавших от землетрясения, сообщил ТАСС посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Прибыли продукты питания, медикаменты, расходные медицинские материалы, предметы обихода, палатки и различные материалы для оборудования временных лагерей, в которых сейчас находятся лишившиеся крова венесуэльцы», — рассказал дипломат.

В МЧС России уточнили, что российская сторона передала Венесуэле гуманитарный груз общей массой 22 тонны. В ведомстве отметили, что в республику также доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшим.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто поблагодарил президента России Владимира Путина, а также правительство РФ и российский народ за «бескорыстную помощь и поддержку». Он отметил, что Москва начала помогать Каракасу с первых минут после землетрясения. Страны продолжают совместную работу по оказанию помощи пострадавшим, добавил глава МИД.

Первая партия гуманитарной помощи из России была доставлена в республику в субботу в соответствии с поручением Путина.

24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. По данным на 11 июля, в результате погибли 4 333 человека, 16 740 пострадали.