24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они случились друг за другом, с интервалом в минуту. Второе землетрясение стало самым сильным в стране с 1900 года. Больше всего пострадал город Ла-Гуайра, там обрушились 250 зданий. Разрушения есть в столице страны — Каракасе. Погибли не менее 235 человек, спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Жители Венесуэлы рассказали в эфире RTVI о том, как пережили самое страшное за более чем 100 лет землетрясение.

Россиянин Сергей Тепляков живет в Каракасе. Когда случились подземные толчки, он был в магазине.

«Зашел в магазин, набрал продуктов, думал: «Сейчас расплачусь быстро и поеду в сторону дома». И в момент, когда хотел уже все оплачивать, затряслась земля. Я посмотрел на продавца, она на меня. Она также была удивлена, сама испугалась и тоже говорит: «Срочно выходим»», — рассказал Тепляков.

Люди из соседних зданий также выбежали на улицу.

«Люди повыбегали с детьми, с собаками. Собаки воют. Столбы с дорожными знаками шатались очень сильно. Конечно, было страшно. Никто ничего не понимал, никто не был готов», — добавил Тепляков.

Журналистка, преподавательница русского языка Сорая Борельи Патиньо в момент землетрясения находилась дома и сначала решила, что оно будет несильным. «Вдруг я почувствовала второй удар, очень сильный удар, и я подумала, что всё, умру», — вспоминает Сорая. Когда она выбралась на улицу, там уже находились соседи.

По словам Борельи Патиньо, после землетрясения люди сразу самоорганизовались, начали помогать и поддерживать друг друга.

«Мы уже давно живем в кризисе. У нас у каждого из соседей есть батареи, продукты питания. И мы знаем уже, как поддерживать друг друга», — пояснила собеседница RTVI.

Она сама ездила как волонтер в одну из больниц, привезла туда продукты и кофе.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Ла-Гуайре, где в том числе проживают «эмигранты из России, из Белоруссии», рассказала журналистка. «Они с нами общались, мы им оказываем помощь», — добавила она.

При этом страна не была готова к стихийному бедствию, утверждает журналистка.