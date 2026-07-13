АО «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром») уволило руководителей двух государственных предприятий после взрыва склада боеприпасов в городе Вишневое Киевской области, произошедшего после российского удара по складу. Как сообщили в пресс-службе компании, предварительное расследование выявило нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов. Кроме того, своих должностей лишились другие сотрудники, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям.

В компании заявили, что виновные понесут не только дисциплинарную, но и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины. Также на всех предприятиях «Укроборонпрома» проводится комплексная проверка соблюдения требований по хранению боеприпасов и безопасности при работе со средствами поражения.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением беспилотников и ракет различных типов. По данным украинской стороны, силы ПВО обезвредили 363 из 419 воздушных целей, однако часть ракет и дронов достигла 34 объектов. В Киевской области, по официальным данным, погибли девять человек, еще 58 получили ранения. Из-за угрозы повторной детонации в Вишневом были эвакуированы сотни жителей. После повторной детонации были уничтожены десятки домов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара произошел взрыв склада боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома», после чего было возбуждено уголовное дело. Генеральный штаб ВСУ уточнил, что объект не находился в подчинении Вооруженных сил Украины. В свою очередь, Минобороны России утверждало, что целью удара стал Жулянский машиностроительный завод «Визар», где, по версии ведомства, ремонтируются зенитно-ракетные комплексы.