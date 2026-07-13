Депутаты Госдумы просят главу Минэнерго Сергея Цивилева информировать водителей о том, что они покупают «более вредное» топливо «Евро-3», а не «Евро-5», и предупреждать о рисках для автомобилей. Об этом говорится в обращении к министру, которое имеется в распоряжении RTVI.

Депутаты Госдумы от КПРФ Петр Аммосов, Сергей Левченко, Алексей Куринный и Сергей Пантелеев обратили внимание на то, что постановлением правительства до конца 2026 года допускается выпуск в обращение автомобильного бензина более низкого экологического класса «Евро-3» — топлива с массовой долей серы до 150 миллиграммов на килограмм без учета требований технического регламента Таможенного союза.

Выпуск в обращение этого вида топлива вправе осуществлять НПЗ и нефтебазы, имеющие на это разрешительную документацию, только на территории России без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Также до конца 2026 года Росстандарт не будет осуществлять госконтроль соответствия топлива требованиям технических регламентов, указали в обращении депутаты.

Решение принимается из-за необходимости насытить рынок моторным топливом, сказал RTVI депутат Куринный.

«Но тогда у людей должен быть выбор: рисковать собственным авто, заправляя его бензином, в котором примесей серы в 15 раз выше допустимого, или нет. Кто-то, возможно, решит поставить свое авто в гараж, пока ситуация не стабилизируется», — считает парламентарий.

В обращении на имя Цивилева сказано, что использование топлива более низкого класса «может крайне негативно сказаться на двигателях значительного количества автотранспортных средств».

«Его длительное использование потенциально наносит ущерб ресурсу некоторых блоков автомобилей и ускоряет износ масел, увеличивая нагрузку на систему выхлопа. Таким образом, длительное использование данного класса топлива может привести к ускоренному износу транспортных средств граждан и увеличению количества дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в документе.

В этой связи депутаты предлагают главе Минэнерго «в случае продажи этого вида топлива установить обязательную маркировку его класса», следует из обращения.

«Также мы предлагаем информировать об этом потенциального потребителя, включая предупреждение о возможных негативных последствиях использования такого топлива для транспортных средств», — сообщил Куринный.

Люди должны иметь право знать, что они покупают за свои деньги и чем рискуют, подчеркнул парламентарий.

На фоне дефицита бензина и дизельного топлива из-за атак Киева на российские НПЗ власти предпринимают меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.