В Сирии состоялось первое заседание нового Народного собрания после свержения бывшего президента Башара Асада. Как пишет AP, начало работы парламента стало важным этапом переходного периода и возобновления законодательной деятельности после многолетнего конфликта и десятилетий правления семьи Асадов. В работе первой сессии приняли участие временный президент Ахмед аш-Шараа, министры и члены парламента.

В состав Народного собрания вошли 210 депутатов: две трети были избраны через коллегии выборщиков, еще треть назначил Ахмед аш-Шараа. Полномочия парламента рассчитаны на 30 месяцев, в течение которых страна должна подготовиться к будущим выборам. Спикером депутаты избрали Абдула Хамида аль-Авака. По данным сирийского агентства SANA, он родом из провинции Хасаке, около десяти лет работал судьей в Министерстве юстиции, а после начала восстания покинул правительство Башара Асада и уехал в Турцию.

Выступая перед парламентариями, Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия вступает в новый этап укрепления государственных институтов. По его словам, стране предстоит восстановить экономику, повысить качество государственных услуг, создать условия для инвестиций, обеспечить новые рабочие места и увеличить производство. Президент также призвал депутатов руководствоваться принципами ответственности, верховенства права и уважения к государственным институтам.

Как сообщает сирийская газета Zaman Al Wasl, глава Высшего комитета по выборам Мухаммад Таха аль-Ахмад назвал первое заседание исторической вехой и заявил, что комитет организовал первые выборы по временной избирательной системе. По его словам, в процессе участвовали 13 провинций и 57 избирательных округов, более 500 кандидатов и свыше 6800 членов коллегий выборщиков. Во время первого заседания депутаты принесли конституционную присягу, после чего началась процедура формирования руководящих органов парламента.

Башар Асад покинул Сирию в декабре 2024 года после наступления вооруженной оппозиции, которая за короткое время установила контроль над Дамаском и другими крупными городами страны. Таким образом завершилось более чем полувековое правление семьи Асадов: Хафез Асад возглавлял страну с 1971 года, а после его смерти в 2000 году президентом стал его сын Башар. Гражданская война в Сирии началась в 2011 году и привела к масштабным разрушениям, гуманитарному кризису и гибели сотен тысяч человек.

После смены власти временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа. До этого он был одним из лидеров вооруженной сирийской оппозиции и возглавлял группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, которая сыграла ключевую роль в наступлении на Дамаск. После смены власти аш-Шараа возглавил переходную администрацию, заявив о намерении восстановить государственные институты, провести политические реформы и подготовить страну к выборам.

ХТШ* — суннитская исламская организация, название которой переводится как «Организация освобождения Леванта»*. Она образовалась в конце 2017 года — тогда объединились несколько воевавших с правительством Асада группировок. Костяк ХТШ составили бойцы «Джебхат ан-Нусры»*, сменившей название на «Джебхат Фатах аш-Шам»* в 2016 году, после отделения от «Аль-Каиды»*. ХТШ признали террористической организацией и запретили не только в России, но и во многих странах мира, включая США.

Власти США исключили ХТШ* из списка террористических организаций в июне 2025 года. В ноябре того же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, снимающую персональные санкции с Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза ООН, включая Россию.

*признана в России террористической организацией и запрещена.