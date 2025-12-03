МИД России пока не прорабатывает рекомендацию исключить сирийскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) из списка террористических организаций — по аналогии с «Талибаном»**. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

В ноябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию, снимающую персональные санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза ООН, включая Россию. Воздержался только Китай.

«Мы поддержали эту резолюцию в том числе исходя из того, что она содержит достаточно важные и принципиальные положения: о поддержке обеспечения территориальной целостности Сирии, о необходимости продолжения ее социально-экономического развития, в том числе за пределами влияния санкционных ограничений. <…> И в этом плане нам кажется, что снятие этих санкций — это шаг в правильном направлении», — отметил Сергей Вершинин.

При этом российский дипломат подчеркнул, что в этой резолюции ничего не говорится о ХТШ*, и «в этом смысле никаких юридических обязательств, для того чтобы что-то делать, нет». В МИД отметили, что действительно делают рекомендации — как это было сделано в отношении «Талибана»**.

«Сейчас в том, что касается Сирии, других у нас проработок пока нет», — подчеркнул замглавы МИД в разговоре с RTVI.

В июле Госдеп США исключил ХТШ* из реестра иностранных террористических организаций. Как писали эксперты, это понадобилось в том числе для того, чтобы упростить общение с новым сирийским руководством — бывшими членами группировки, которые влились в сирийские госструктуры и составили костяк нового министерства обороны страны.

Сергей Вершинин отметил, что у Москвы «нет проблем в том, что касается общения с новым сирийском руководством вообще, в частности — с Сирией после декабря прошлого года».

* организация признана в России террористической и запрещена

** запрет деятельности приостановлен в соответствии с решением Верховного Суда РФ