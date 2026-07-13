Пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко может занять министр обороны Михаил Федоров, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Уже давно обсуждается вопрос, что одна из самых влиятельных финансово-промышленных групп, подконтрольная бизнесмену Виктору Пинчуку, хочет провести на пост премьер-министра нынешнего министра обороны Федорова. Если, конечно, они эту позицию продавят, то, я думаю, мы увидим на этом посту министра обороны Федорова», — порассуждал он.

В противном случае президент Украины Владимир Зеленский будет «продвигать кого-то из своих», допустил Килинкаров.

Назначение на должность премьер-министра зависит от влияния той или иной финансовой группы на Верховную раду, отметил собеседник NEWS.ru.

«Однако возникает вопрос: хватит ли у них голосов в Верховной раде для того, чтобы назначить нового? Это большой вопрос», ― сказал Килинкаров, предположив, что внутриполитическая борьба может спровоцировать серьезный кризис на Украине.

О грядущей отставке Свириденко с поста премьер-министра Зеленский сообщил в воскресенье, 12 июля. Он рассказал, что встретился с главой правительства и предложил ей «возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером». По словам Зеленского, также последует обновление состава кабинета министров.

Свириденко занимает пост украинского премьера с июля 2025 года. После отставки она станет послом Украины в США, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Официально эта информация не подтверждена.

Наиболее вероятным претендентом на пост премьера Украины считается глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, сообщило издание «Страна». По данным «Украинской правды» и Железняка, среди возможных кандидатур также рассматриваются министр обороны Михаил Федоров, бывший глава правительства, ныне первый вице-премьер Денис Шмыгаль и мэр Харькова Игорь Терехов.