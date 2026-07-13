ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов с использованием беспилотников, которые, по данным ведомства, готовили спецслужбы Украины «при непосредственном участии западных кураторов». Целями назывались объекты военной инфраструктуры, одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса и военнослужащие.

По версии ведомства, украинские спецслужбы забросили на территорию Брянской области FPV-дроны с боевыми частями и мобильные наземные станции управления — в контейнерах на беспилотниках самолетного типа и аэростатах. Эти средства предназначались для подготовки «масштабных террористических актов» на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

Затем, как утверждает спецслужба, агентура противника перевозила снаряжение вглубь России на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, груженными бытовой техникой, — непосредственно к аэродромам «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской. В арендованных гаражах дроны собирали и готовили к применению. В сообщении подчеркивается, что каждое действие находилось «под плотным оперативным контролем российских спецслужб» и документировалось.

В результате оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов. У них, как отмечает ведомство, были изъяты 24 FPV-дрона с боевыми частями, масса заряда взрывчатого вещества в каждой из которых превышает 1 кг. Аппараты были оснащены устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства.

Также изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи — с устройствами самоуничтожения, содержащими по 250 гр взрывчатки, — и средства связи, которые использовались для общения с украинскими кураторами.

9 июля ФСБ сообщила о предотвращении в Москве «резонансного теракта» в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны. По данным ведомства, тогда была задержана россиянка 2001 года рождения, которую украинские спецслужбы завербовали в 2024 году.

Как утверждали в ФСБ, в марте 2026 года фигурантка арендовала квартиру в Москве, установила видеокамеры для слежки за домом и автомобилем офицера с трансляцией сигнала на Украину, а также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта. Задержанная признала вину и сотрудничает со следствием; она арестована по делу о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК), также документируется состав госизмены (ст. 275 УК).