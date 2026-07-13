Новозеландский актер Сэм Нил, сыгравший главную роль в «Парке Юрского периода», умер в возрасте 78 лет. О смерти артиста сообщила его семья в соцсетях.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал Нила одним из величайших деятелей страны, отметив, что на протяжении более пятидесяти лет тот рассказывал новозеландские истории всему миру и его талант помог сделать местную киноиндустрию одним из главных культурных экспортных продуктов страны.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал Нила национальной иконой, чьи работы в местном и голливудском кино развлекали людей по всему миру на протяжении десятилетий.

«Сэм Нил снялся в стольких любимых австралийских историях, что заслужил особое место в сердцах австралийцев. Остроумный и сдержанный, вдумчивый и лаконичный, Сэм боролся с болезнью с тем же достоинством, юмором и убежденностью, которые придавали силу каждой его роли», — написал в соцсети X премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Актер скончался в понедельник, 13 июля, в Сиднее. Как уточняется в сообщении семьи, Нил умер в больнице Святого Винсента в Сиднее, окруженный своими близкими.

«С огромной печалью семья Сэма Нила сообщает о его смерти в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был рядом с родными и ушел из жизни с тем достоинством, которое характеризовало всю его жизнь», — говорится в заявлении.

Родственники актера отметили, что его уход стал внезапным и неожиданным, однако назвали утешением тот факт, что на момент смерти Нил излечился от онкологического заболевания. Семья поблагодарила персонал больницы за оказанную помощь и попросила уважать ее частную жизнь в этот тяжелый период, пообещав позже раскрыть дополнительные подробности.

Причину смерти актера не назвали. Известно, что в 2022 году у Нила диагностировали редкую форму неходжкинской лимфомы третьей стадии — ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому. Публично о диагнозе он рассказал в 2023 году, назвав свою болезнь «свирепым и агрессивным типом лимфомы».

Актер проходил длительную химиотерапию, а в апреле 2026 года объявил, что полностью победил рак после терапии CAR-T-клетками: это метод лечения онкологических заболеваний, при котором иммунные клетки пациента модифицируют для борьбы с опухолью.

«Мне только что сделали томографию, и в моем теле нет рака — это что-то невероятное», — сказал тогда Нил австралийскому телеканалу 7 News.

В 2023 году в интервью The Guardian актер говорил, что не боится смерти, но ему хотелось прожить еще десять-двадцать лет, чтобы увидеть, как созревают посаженные им оливковые деревья, и понаблюдать за взрослением внуков.

Сэм Нил родился в 1947 году в городе Ома в Северной Ирландии. Его мать была англичанкой, а отец — новозеландцем, служившим в британской армии. При рождении актер получил имя Найджел Джон Дермот Нил. Семья перебралась в Новую Зеландию в 1954 году, когда мальчику было семь лет.

Псевдоним Сэм он взял в 12-летнем возрасте, поскольку в его школе было несколько Найджелов. Как позже вспоминал сам актер, с новым именем ему было легче чувствовать себя в мире.

Нил учился в Крайстчерче, а затем изучал английскую литературу в университете Кентербери. Прежде чем найти себя в профессии, он провел, по собственному выражению, «катастрофический» год, изучая юриспруденцию.

Его актерский путь начался с постановок в университетском театре в Кентербери. Затем Нил перебрался в Веллингтон и присоединился к профессиональному театру Downstage, где получал $35 в неделю плюс остатки еды, которую подавали зрителям перед спектаклями.

Прорывной для актера стала картина «Спящие собаки» (1977) — первый новозеландский фильм, вышедший в прокат США. Вскоре последовала главная роль в «Моя блестящая карьера» (1979), а затем — роль сына дьявола в «Омен III» (1981) и участие в культовом фильме Анджея Жулавского «Одержимая» (1981).

В 1988 году Нил сыграл вместе с Мерил Стрип в биографической драме «Крик в темноте», а в 1990-м — в триллере «Охота за “Красным Октябрем”». Роль в фильме «Айвенго» (1982) сделала его звездой в Швеции, где картину показывают по телевидению каждый новогодний день уже 40 лет.

Мировую известность актеру принесли две роли 1993 года — новозеландского поселенца Алисдера Стюарта в оскароносном «Фортепиано» Джейн Кэмпион и доктора Алана Гранта в «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга. Роль палеонтолога изначально предлагали Харрисону Форду.

Своего персонажа Алана Гранта Нил впоследствии сыграл еще в двух фильмах серии — «Парк Юрского периода III» и «Мир Юрского периода: Господство».

Всего за пятидесятилетнюю карьеру в фильмографии актера набралось более 150 работ, среди них «Мертвый штиль», «Книга джунглей», «В пасти безумия», «Сквозь горизонт», «Двухсотлетний человек», «Тарелка» и «Кролик Питер».

Нил был в числе кандидатов на роль Джеймса Бонда после ухода Роджера Мура и в 1986 году прошел кинопробы, однако роль получил Тимоти Далтон.

В 2016 году актер снялся в комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей», после чего появился в эпизодических ролях в фильмах «Тор: Рагнарек» и «Тор: Любовь и гром» того же режиссера. На телевидении Нил сыграл майора Честера Кэмпбелла в сериале «Острые козырьки», а также появлялся в проектах «Двенадцать», «Тюдоры», «Симпсоны» и «Рик и Морти». За роль разведчика Сидни Рэйли в мини-сериале «Рэйли: Король шпионов» (1983) он был номинирован на «Золотой глобус».

Нил владел фермой и довольно известной винодельней Two Paddocks в новозеландском регионе Центральный Отаго. Домашних животных на ферме он называл в честь коллег по цеху — курицу в честь Лоры Дерн, утку — в честь Кайли Миноуг, а корову — в честь Хелены Бонем Картер.

Личную жизнь актер описывал как «несколько хаотичную» из-за карьеры. У него остались четверо детей. Его старшего сына Эндрю отдали на усыновление, когда Нилу было чуть за двадцать, но актер восстановил с ним отношения в 1994 году. Актриса Лиза Харроу родила ему второго сына — Тима. В браке с визажисткой Норико Ватанабе у Нила появились дочь Елена и падчерица Майко.

За заслуги в актерской профессии Нил в 1991 году был удостоен звания офицера Ордена Британской империи, а в 2007-м получил статус выдающегося кавалера Ордена Новой Зеландии. После изменения новозеландской системы наград он конвертировал эту награду в рыцарское звание и получил титул сэра в 2022 году.