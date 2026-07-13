Великобритания внесла в санкционный список по России десять человек, которых связывает с военно-аналитическим проектом «Рыбарь». Это следует из сообщения на сайте британского правительства. Кроме того, Лондон добавил еще 14 позиций в санкционный режим по киберугрозам.

Под ограничения, как указано в списке, попали: директор ООО «Рыбарь» Денис Вульф (указывается и другое его имя — Денис Щукин), креативный директор проекта Валерия Звинчук, руководитель департамента регионального анализа Дарья Рослякова, глава видеодепартамента Александр Кан и руководитель иноязычных ресурсов Татьяна Костерова.

Под ограничения попали: директор ООО «Рыбарь» Денис Вульф (в документе также фигурирует под именем Денис Щукин), креативный директор проекта Валерия Звинчук, — а также руководители подразделений: глава департамента регионального анализа Дарья Рослякова, руководитель видеодепартамента Александр Кан, начальник иноязычных ресурсов Татьяна Костерова, дизайнер и руководитель контент-группы Максим Матвеев, видеопродюсер Наталья Чеботаева и региональный менеджер Ольга Кузнецова.

В перечень также включены: дизайнер и руководитель контент-группы Максим Матвеев, видеопродюсер Наталья Чеботаева, региональный менеджер Ольга Кузнецова, Евгения Гребнева, которую Лондон называет администратором телеграм-сетей, поддерживающих проект, а также Александр Минин — руководитель контента TEXASvsUSA. Британские власти считают его связанным с «Рыбарем».

В отношении всех десяти фигурантов введены заморозка активов, запрет на въезд в Великобританию, ограничения на предоставление трастовых услуг и дисквалификация с директорских должностей. Кроме того, в рамках интернет-санкций соцсети, интернет-провайдеры и магазины приложений должны принимать разумные меры, чтобы пользователи в королевстве не получали доступ к контенту, сайтам и приложениям лиц из санкционного списка.

Основанием для включения в перечень британская сторона называет «дестабилизацию Украины», а также действия, которые, по версии Лондона, подрывают либо угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости республики. В уведомлении говорится, что у госсекретаря есть «разумные основания подозревать», что фигуранты через работу в «Рыбаре» или поддержку связанных с ним коммуникационных активностей подпадают под критерии британского санкционного режима по России.

Помимо этого, в черный список Лондона попали сотрудники ГРУ Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касьяненко. Всего, как утверждает королевство, было введены санкции против более чем 3,4 тыс. физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Сам проект «Рыбарь» и его руководитель Михаил Звинчук ранее уже попали под британские санкции — в декабре 2025 года. В тот же период Лондон включил в санкционные перечни философа Александра Дугина, Центр геополитических экспертиз, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также русскоязычные сайты Golos и Euromore, базирующиеся в Бельгии.

Ранее, в октябре 2024 года, Госдепартамент США объявил вознаграждение до $10 млн за сведения о лицах, связанных с «Рыбарем», обвинив проект в попытках вмешательства в американские выборы.

Россия считает западные санкции незаконными. В МИД РФ неоднократно заявляли, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.