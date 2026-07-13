Freedom Holding Corp. продал 2 374 356 обыкновенных акций за $300 млн. Полученные от инвесторов деньги пойдут на масштабирование бизнеса и международную экспансию холдинга.

Казахстанский финансовый холдинг Freedom, развивающий экосистему финансовых сервисов в республике и на других рынках, провел дополнительное размещение акций. Цена бумаг составила $126,35, что на 10% ниже цены закрытия торгов в четверг 11 июня ($140,39). Формирование книги заявок началось 15 июня 2026 года.

«Мы всегда были компанией, которая росла и зарабатывала вместе со своими клиентами. Средства, которые мы получили в ходе этого размещения, будут инвестированы в дальнейший рост бизнеса и экспансию нашей экосистемы на зарубежные рынки. Я убежден, что наша цифровая инфраструктура, которую мы с нашей командой построили в Казахстане, будет точно востребована и конкурентоспособна во всех регионах нашего присутствия», — заявил основатель и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. был основан в 2008 году как брокер, специализирующийся на американском рынке акций. Сегодня Freedom Holding предоставляет не только инвестиционные, но и страховые, банковские, lifestyle-сервисы, объединенные общим брендом и работающие с 2024 года в суперприложении Freedom SuperApp.

С марта 2025 года по март 2026 года число активных клиентов суперапа удвоилось и превысило 5,2 млн человек. При этом число активных пользователей за месяц (MAU) взлетело на 154% и достигло 2,59 млн. Согласно годовому отчету, который компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам, среднесуточная аудитория (DAU) выросла со 183 тысяч до 634 тысяч человек. Общее же число клиентов с учетом компаний-партнеров превысило 14 млн человек.

Активно растут и финансовые показатели бизнеса. За 2026 финансовый год выручка Freedom достигла рекордного значения в $2,19 млрд, чистая прибыль удвоилась до $153 млн. Совокупные активы компании достигли $13,16 млрд.

Главная цель Freedom Holding Corp. на ближайшие несколько лет — расширить свое присутствие в мире. Недавно компания сообщила о покупке турецкого банка, а также о подаче заявки на банковскую лицензию во Франции. Всего на развитие бизнеса в обеих странах компания закладывает, соответственно, $300 млн и €500 млн.

Также Freedom получил одобрение грузинского регулятора на открытие в стране цифрового банка. Брокерское направление также экспортирует свои продукты, так оно получило лицензию на работу в Арабских Эмиратах и Турции. Freedom Travel собирается запустить в Европе сервис по бронированию отелей. В планах — расширение бизнеса и на американском рынке. По словам Тимура Турлова, в США компания хочет выйти с готовой экосистемой на базе Freedom SuperApp.

Помимо традиционных финансовых сервисов Freedom Holding активно инвестирует в искусственный интеллект и необходимую для него инфраструктуру, включающую в себя современные телекоммуникационные сети, а также базовые станции и центры обработки данных (ЦОД). Среди наиболее крупных проектов: дата-центр Akashi, Freedom Cloud, Суверенный центр ИИ в Казахстане и Freedom AI Super Cluster.

Дата-центр Akashi, в который компания инвестирует $210 млн, предлагает самый высокий класс надежности Tier IV и совокупную мощность 100 МВт. Еще до ввода первого модуля в работу 61% мощностей Akashi зарезервировали за собой корпоративные клиенты. Freedom Cloud, который оценивается примерно в $337 млн, будет развивать облачные технологии в партнерстве с Amazon Web Services. Суверенный центр ИИ, в основу которого легли технологии мирового лидера в разработке графических процессоров Nvidia, требует еще $2 млрд инвестиций. Летом правительство Казахстана, Freedom Holding Corp. и американский банк Citi договорились о создании Freedom AI Super Cluster, на базе которого будет развиваться инфраструктура для ИИ.

«Когда дата-центры будут достроены, они начнут генерировать хороший денежный поток. Телеком станет четвертой крупной статьей доходов, которая способна принести несколько миллиардов долларов выручки в ближайшие годы, — заявил Тимур Турлов на встрече, посвященной выходу годовой отчетности. — У нас уже подписаны офтейк-контракты, которые обеспечат десятки миллионов долларов дохода по новым объектам с первого года их эксплуатации».

Планы по развитию бизнеса позитивно оцениваются международными рейтинговыми агентствами. Так, в конце июня Standard & Poor’s повысило рейтинги компаний группы Freedom с «B+» до «BB-» со стабильным прогнозом. Ранее в марте другое рейтинговое агентство Moody’s присвоило банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3 с прогнозом «стабильный».

С момента выхода на IPO на бирже Nasdaq осенью 2019 года акции Freedom Holding Corp. подорожали в 10 раз, однако Тимур Турлов уверен, что это не предел. В случае успеха в международной экспансии и вывода на полную рабочую мощность телеком-направления оценка бизнеса существенно вырастет, что позволит компании в итоге попасть в престижный фондовый индекс — S&P500. В этой связи средства, полученные сейчас в ходе размещения, поддержат дальнейший рост бизнеса.