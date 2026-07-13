Решение Великобритании ввести санкции против 10 человек, которых британские власти связывают с военно-аналитическим проектом «Рыбарь», является «логичным» продолжением ужесточения цензуры в королевстве. Об этом в беседе с RTVI заявил основатель телеграм-канала «Рыбарь», экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук.

«На данном этапе в Великобритании ужесточается цензура, и они рассматривают любых людей, кто смеет писать даже про Великобританию, как акторов дестабилизации, назовем это так. Поэтому вполне логично, что часть моей команды тоже привели», — сказал он.

13 июля Лондон обновил санкционный список по России. В него включили 10 человек, которых британские власти связывают с ООО «Рыбарь» и одноименным военно-аналитическим проектом. В заявлении королевства говорится, что у Великобритании есть «разумные основания подозревать» фигурантов в причастности к действиям, которые, по ее версии, «дестабилизируют Украину» либо подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету и независимости.

Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд в Великобританию, ограничения на предоставление трастовых услуг и дисквалификацию с директорских должностей. Кроме того, в рамках интернет-санкций соцсети, интернет-провайдеры и магазины приложений должны принимать разумные меры, чтобы пользователи в королевстве не получали доступ к контенту, сайтам и приложениям лиц из санкционного списка.

Звинчук в беседе с RTVI напомнил, что в декабре 2025 года под британские санкции попали он сам и его ООО, а решение Лондона сопровождалось утверждением, что «Рыбарь» «вещает на миллионы людей на сорока языках и распространяет пропаганду и кампании по дезинформации».

При этом собеседник RTVI уточнил, что не все десять лиц, указанные в списке, действительно связаны с «Рыбарем».

«Самое интересное, что по паре людей не смогли найти точные данные, поэтому у них информация приведена с искажением. Три человека к нашей команде уже не имеют давно отношения — они уволились, а один человек к нашей команде никогда отношения не имел», — сказал Звинчук, не уточнив, о ком идет речь.

Собеседник RTVI также пообещал, что его команда продолжит заниматься анализом кризисных регионов и действий недружественных стран в отношении России.

«Мы просто делаем свою работу хорошо, мы продолжаем анализировать кризисные регионы мира и шаги недружественных стран, их планы по отношению к России. Пока собаки будут лаять, караван будет бежать. Если нас в чем-то обвиняют, значит, наша работа заметна», — заявил основатель «Рыбаря».

Он напомнил, что против него также действуют санкции Евросоюза, введенные в 2023 году. Кроме того, в октябре 2024 года Госдепартамент США объявил вознаграждение до $10 млн за информацию о лицах, связанных с «Рыбарем», обвинив проект в попытках вмешательства в американские выборы.

«Со стороны США до сих пор висит награда в $10 млн за информацию о нас, но что-то за эти два года копилка так и не пополнилась ничем. В целом, если кто-то захочет, он повод найдет», — добавил Звинчук.

«Рыбарь» — российский военно-аналитический проект и одноименный телеграм-канал, запущенный в 2018 году. Он освещает военные и геополитические события, в том числе ход спецоперации на Украине, публикует карты, сводки и аналитические материалы. Аудитория канала превышает 1,5 млн подписчиков. Генеральным директором и соучредителем ООО «Рыбарь», по данным «РБК Компании», является Михаил Звинчук. В 2022 году он вошел в рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации, созданную президентом России Владимиром Путиным.

Россия считает западные санкции незаконными, а ограничения против российских СМИ и медиапроектов — нарушением свободы слова. В МИД РФ неоднократно заявляли, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.