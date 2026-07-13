Потенциал отношений России и Азербайджана не исчерпан, Москва оставляет в прошлом моменты недопонимания, заявил RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он отреагировал на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, что отношения между Баку и Москвой «полностью нормализовались» и развиваются «с положительной динамикой».

Нормализация отношений с Азербайджаном в полной мере соответствует интересам России, заявил Слуцкий.

«Потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан во всех сферах. Москва и Баку на протяжении многих лет выстраивали партнерские отношения, основанные на принципах добрососедства, расширяли связи экономической кооперации, гуманитарное взаимодействие», — сказал глава комитета Госдумы.

По его словам, «долг мудрых политиков — восстановить и сохранить положительную динамику в двустороннем диалоге».

«Российская сторона так же, как и азербайджанская (в соответствии с заявлением президента Ильхама Алиева), придает большое значение продолжению контактов, оставляя в прошлом моменты недопонимания», — сказал Слуцкий.

Политика — искусство возможного, а диалог — ее основной инструмент, добавил глава комитета Госдумы.

Алиев в своем выступлении на открытии IV Шушинского глобального медиафорума также подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном имеют важное значение и для всего региона. Особое значение имеют вопросы транспорта, торговля и гуманитарное сотрудничество, перечислил глава государства.