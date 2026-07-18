Пентагон и оборонно-промышленный комплекс США переживают системный кризис — закупки вооружений идут крайне медленно и по завышенным ценам. Об этом в статье «America’s Trillion-Dollar Failure» для журнала Foreign Affairs написал конгрессмен-демократ Ро Ханна. Одной из главных причин он назвал ослабление конкуренции среди оборонных подрядчиков.

По оценке Ханны, США «платят слишком много и получают слишком мало». Хотя американские расходы на оборону примерно втрое выше китайских, страна отстает от КНР по ряду направлений, утверждает конгрессмен. В частности, китайский флот к 2030 году может вырасти до 435 кораблей против 297 у ВМС США. Кроме того, Пекин рассчитывает за год выпустить около миллиона одноразовых ударных беспилотников, тогда как Пентагон намерен произвести примерно 300 тыс. аппаратов в течение нескольких лет.

При этом в бюджете на 2026 финансовый год заложено $24,4 млрд на противоракетную систему Golden Dome и $3,3 млрд на программу межконтинентальных баллистических ракет Sentinel — по оценке автора, ни одна из этих программ не усиливает способность США сдерживать современный обычный конфликт. Общая стоимость Sentinel, согласно приведенной им оценке, достигла как минимум $140,9 млрд, что на 81% выше первоначального расчета.

Истоки проблемы политик связывает с консолидацией оборонной промышленности. В 1993 году министр обороны Лес Эспин и его заместитель Уильям Перри на встрече, известной как «Тайная вечеря», дали понять крупным подрядчикам, что антимонопольных препятствий для слияний не будет. За последующие годы число ведущих компаний отрасли сократилось с 51 до так называемой «Большой пятерки» — Lockheed Martin, RTX (бывшая Raytheon), Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman.

Сокращение конкуренции привело к росту цен и задержкам поставок, полагает Ханна. Число занятых в связанных с обороной отраслях уменьшилось с 3 млн человек в 1985 году до 1,1 млн в 2021-м. При этом более 60% крупнейших программ Пентагона по стоимости сейчас приходится на компании, почти не работающие на гражданском рынке, что, по мнению автора, затрудняет внедрение коммерческих технологий.

Даже созданный администрацией Трампа Департамент эффективности государственного управления (DOGE), признавая проблему избыточных трат Пентагона, по словам Ханны, «серьезно упустил» возможность реформы: вместо системных изменений ведомство сосредоточилось на партийных атаках на климатические программы и программы разнообразия, в итоге сократив лишь 0,59% общего бюджета Пентагона.

Отдельная проблема — финансовая непрозрачность самого ведомства: с 2018 года, когда конгресс обязал военные структуры проходить аудит, большинство родов войск и Пентагон в целом так и не прошли проверку без замечаний; похвалы, по словам конгрессмена, заслуживают лишь Корпус морской пехоты и Агентство по снижению военной угрозы.

Проблему завышенных цен на закупки автор подкрепляет примером с подрядчиком TransDigm: в 2017 году Ханна добился расследования Минобороны, которое выявило наценки на некоторые эксклюзивные детали до 4451% и завершилось возвратом государству около $16,1 млн.

В качестве позитивного исключения автор приводит бомбардировщик B-21: с 2015 года Пентагон впервые начал закупать его комплектующие у разных компаний по открытой архитектуре систем, не дав генеральному подрядчику Northrop Grumman постоянного контроля над технологией, что, по оценке Ханны, ускорило и удешевило разработку.

Ханна возлагает основную ответственность за реформу на Конгресс, который утверждает оборонные расходы и регулирует поддержку вооруженных сил. Одновременно Пентагон, по его мнению, должен улучшить обмен информацией с законодателями и обосновывать, какие вооружения и ресурсы необходимы для решения конкретных задач.

Для реформирования закупок конгрессмен предлагает расширить многолетние контракты, упростить доступ к заказам для новых компаний, а также запретить выкуп акций и ограничить вознаграждение руководителей подрядчиков, не выполняющих обязательства. Он также призвал быстрее отказываться от устаревших и дорожающих программ, в том числе штурмовиков A-10 и боевых кораблей прибрежной зоны.