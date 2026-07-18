Пакистан и Кувейт обсуждают расширение оборонного сотрудничества, которое может включать поставки вооружений и более широкие гарантии безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников. Это решение рискует осложнить отношения Исламабада с Тегераном на фоне войны Ирана против США и Израиля.

По словам собеседников агентства, Исламабад рассчитывает в обмен от Эль-Кувейта получить инвестиции и углубить взаимодействие с эмиратом в энергетике. Возможная договоренность может развить ограниченное соглашение 2023 года, предусматривающее совместную подготовку военных и учения.

16 июля Reuters уже сообщало о растущей обеспокоенности в Исламабаде тем, что заключенный в прошлом году оборонный пакт с Саудовской Аравией может втянуть Пакистан в войну между Вашингтоном и Тегераном. После того как связанное с Ираном йеменское движение хуситов в понедельник атаковало территорию Саудовской Аравии, обладающий ядерным оружием Пакистан заявил Ирану, что будет расценивать удары по королевству как нападение на себя самого. Любая новая оборонная сделка с Кувейтом — который в этом году сам неоднократно подвергался серьезным атакам со стороны Ирана — дополнительно поставит под вопрос роль Исламабада как возможного посредника в будущих переговорах между США и Ираном.

Теперь Кувейт, по данным источника Reuters в правительстве Пакистана, добивается от Исламабада гарантий безопасности по образцу пакта Саудовской Аравией: по его словам, речь идет о «тысячах пакистанских военнослужащих на кувейтской территории, истребителях, беспилотниках, системе ПВО и других оборонных объектах».

Однако другой собеседник в силовых структурах подчеркнул, что Исламабад пока не рассматривает отправку боевых подразделений.

«Список пожеланий Кувейта включает буквально все. Но хочу прояснить один момент: мы не рассматриваем и не можем рассматривать развертывание боевых подразделений на данном этапе», — заявил он.

Источник на Ближнем Востоке подтвердил, что стороны ведут переговоры, в том числе о закупках оборонной продукции, но усомнился, что они завершатся заключением полноценного пакта. Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана и Министерство информации Кувейта не ответили на запросы Reuters.

Пакистан видится Кувейту надежным партнером, объяснил источник на Ближнем Востоке, знакомый с планированием безопасности эмирата: «Они уже в союзе с саудитами, у них долгая история военного развития, они мусульмане-сунниты, у них хорошие отношения с американцами — так что это не так чувствительно, как некоторые другие варианты».

Интерес к углублению сотрудничества с Пакистаном проявляют и другие страны региона. Как утверждают источники Reuters, Бахрейн обсуждает аналогичный оборонный пакт, Иордания — соглашение о поставках вооружений и подготовке военных, а Турция, Пакистан и Саудовская Аравия обсуждают отдельное трехстороннее соглашение.

Пакистан рассматривает оборонные сделки с соседями по региону как способ привлечь остро необходимые ему инвестиции. В обмен на возможное соглашение с Кувейтом Исламабад рассчитывает на сотрудничество в сфере энергетической безопасности — это часть более широкой инициативы пакистанского министерства энергетики по наращиванию нефтяных и топливных резервов.

Эль-Кувейт, в свою очередь, изучает возможность создания таможенного топливного хранилища на основе уже действующего межправительственного соглашения о поставках дизельного топлива между двумя странами.

По словам двух источников, подобных предложений может оказаться достаточно, чтобы убедить пакистанское руководство пойти на более масштабную оборонную сделку, а сами переговоры, как ожидается, ускорятся после снижения напряженности между США и Ираном.

Аналитики предупреждают, что эти ожидания могут не оправдаться. «Пакистану нужно осознавать риски чрезмерных обязательств», — сказал Reuters исследователь Южной Азии из Технологического университета Сиднея Мухаммад Файсал.