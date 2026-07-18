Китай формирует коалицию в области искусственного интеллекта с участием 29 стран, включая Россию. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые лично выступил на главном технологическом мероприятии страны — Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. В своей речи он призвал к более открытым разработкам в сфере ИИ и международному сотрудничеству, заняв позицию, прямо противоположную курсу американского президента Дональда Трампа.

«Мы часто говорим в Китае: одна струна не сыграет музыку, а одно дерево не составит лес», — цитирует Си Цзиньпина China Daily.

Развитие искусственного интеллекта должно превратиться в «симфонию международного сотрудничества», подчеркнул он.

Китай и США уже давно ведут борьбу за глобальное лидерство в сфере ИИ: пока преимущество остается за Америкой благодаря передовым лабораториям OpenAI и Anthropic, а также ведущему поставщику чипов Nvidia. Однако китайские компании быстро сокращают этот разрыв, предлагая открытые модели, которые по своим характеристикам превосходят некоторые закрытые продукты крупных американских техкомпаний.

Резкий рост производительности китайских моделей вынудил администрацию Трампа занять более жесткую позицию в торговле технологиями ИИ с Китаем, что вызвало недовольство гиганта рынка чипов Nvidia, для которого Китай раньше был одним из крупнейших рынков.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг выступал за нормализацию торговых отношений между двумя державами, утверждая, что широкое распространение американских технологий за рубежом, особенно в Китае, обеспечивало бы технологическую зависимость китайской ИИ-индустрии от США и гарантировало американскую гегемонию.

На первой конференции Nvidia GTC, прошедшей в Вашингтоне в конце прошлого года, Хуанг предупредил присутствующих политиков, что динамика может измениться в любой момент. Он прогнозировал, что полный уход Кремниевой долины с китайского рынка на фоне возросшего внимания Пекина к открытым разработкам сделает США неготовыми к тому моменту, когда китайское программное обеспечение проникнет по всему миру.

«Судя по всему, план Хуанга по удержанию американского доминирования в Китае стал своеобразным зеркальным сценарием для самого Си Цзиньпина — только уже в глобальном масштабе. При этом пока китайский лидер выстраивает свою позицию так, будто речь идет не о доминировании одной страны, а об отсутствии доминирования вообще», — отмечает Gizmodo.

Си Цзиньпин призвал другие страны «воспользоваться редкой исторической возможностью, чтобы поощрять открытость исходного кода, сотрудничество и обмен». Он заверил, что Китай неизменно привержен предоставлению международных общественных благ в сфере искусственного интеллекта.

«Нам следует внедрить законы и нормативные акты, системы технологического мониторинга, раннего предупреждения и оперативного реагирования, чтобы укрепить линию безопасности, предотвратить злоупотребления и злонамеренное использование, а также обеспечить, чтобы искусственный интеллект всегда находился под контролем человека», — заявил китайский лидер.

При этом, по его словам, необходимо совместно противостоять чрезмерному расширению концепции национальной безопасности в сфере ИИ и попыткам ставить безопасность одной страны выше безопасности других.

В прошлом году на Всемирной конференции по искусственному интеллекту китайские чиновники предложили создать глобальную организацию по сотрудничеству в области ИИ со штаб-квартирой в Шанхае. В этом году Пекин официально анонсировал создание такой структуры — Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта — и заявил, что в нее уже вошли 29 стран, включая таких крупных игроков, как Бразилия и Россия.

Как пишет Gizmodo, акцент на открытом сотрудничестве и совместных исследованиях убивает двух зайцев одним выстрелом — способствует развитию ИИ внутри Китая и одновременно обеспечивает, чтобы глобальное развитие технологии происходило по китайским правилам и под китайским крылом, закрепляя за страной статус мирового лидера отрасли.

Особый интерес Пекин проявляет к странам Глобального Юга, где рынок ИИ пока только формируется: инвестируя в эти экономики, Китай стремится закрепить за собой контроль над отраслью на раннем этапе.

Вчера Си Цзиньпин пообещал предоставить развивающимся странам пять тысяч возможностей для участия в программах обучения в сфере ИИ в течение следующих пяти лет, а также создать международные центры сотрудничества по применению нейросетей.

«Это важный шаг Китая в ответ на призыв Глобального Юга объединить международное сообщество для активного развития и регулирования ИИ, который станет важной вехой в истории развития искусственного интеллекта», — сказал Си Цзиньпин.

Хотя китайский лидер публично говорит об «истинной многосторонности» со всеми странами, осведомленные источники утверждают, что за закрытыми дверями Пекин ведет себя иначе, если речь заходит об США. По информации агентства Reuters, китайские чиновники провели встречи с ведущими лабораториями страны, чтобы обсудить ограничение зарубежного доступа к открытым и проприетарным моделям.

Власти Китая также недавно вынудили компанию Meta* свернуть сделку по приобретению китайского стартапа Manus в сфере ИИ и приостановить обмен данными. Кроме того, китайские разработчики ИИ все чаще переходят с чипов Nvidia на продукцию местных производителей — по настоянию китайского правительства.

Таким образом, делает вывод Gizmodo, видение глобального сотрудничества в сфере ИИ, которое продвигает Пекин, может в итоге не включать США — даже если администрация Трампа откажется от своей жесткой торговой позиции.

В прошлом месяце Трамп запретил компании Anthropic передавать иностранным гражданам — как в США, так и за их пределами — доступ к своей новейшей модели Mythos, которая, как утверждается, обладает мощными возможностями для хакерских атак. Позже он частично отменил этот запрет, позволив компании возобновить предоставление доступа к модели избранным компаниям и ведомствам.

Есть основания предполагать, что китайские компании и госструктуры в этот список не входят, учитывая, что, говоря об «угрозах национальной безопасности» в контексте ИИ, Вашингтон чаще всего имеет в виду именно Китай.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.