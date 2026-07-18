Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Георгия Закревского — вероятного основателя ЧВК «Паладин» — по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС и «Фонтанка». Информация об аресте Закревского есть также в электронной картотеке суда.

Обвинение предъявлено по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета. Решение суда вступит в силу 21 июля.

Первым на произошедшее обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости»: по его данным, уголовное дело завели из-за критических постов Закревского в его же телеграм-канале, который не обновляется с 14 июля.

Еще в 2023 году Mash называл предпринимателя владельцем военно-консалтинговой компании и консультантом по военной безопасности. Тогда канал писал, что тот объявил вознаграждение за головы иностранных наемников, которых обвинил в убийстве российских военных в селе Петропавловка Харьковской области: 500 тыс. рублей за командира группы, 150 тыс. — за человека, снявшего убийство на камеру, и по 100 тыс. — за остальных троих.

Спустя десять дней Mash сообщал уже о другом предложении — украинским военнослужащим, за голову их сослуживца, 27-летнего бойца ВСУ Сергея Макаренко, обвинявшегося в расстреле пленных российских солдат.

Закревского называют основателем организации «Воинский союз “Паладин”» и связанной с ней ЧВК «Паладин». Судя по сайту компании, она заявляет о более чем 250 сотрудниках и охране трех неких «стратегических объектов». Кроме того, она предлагает пройти платные тактические курсы с учебным оружием.

Сам бизнесмен утверждал, что компания с конца 2010-х годов охраняет военные объекты в Африке. При этом, по данным «Осторожно, новости», в ее региональных чатах состоит не больше 40 человек. Он также заявлял, что в 2014 году участвовал в боевых действиях в Донбассе, после чего воевал в Сирии и Ливане — подтверждений этому нет, а более ранняя биография предпринимателя неизвестна.

По данным «Осторожно, новости», в 2023 году Закревский завел каналы на YouTube и в Telegram, где сначала призывал завершить СВО и «начать воевать по-настоящему», чтобы дойти до границы с Польшей. После вторжения ВСУ в Курскую область начал критиковать действия российских властей.

Он также выступал за выдворение мигрантов и отмену ряда принятых в России законов, включая поправки в Конституцию. Месяц назад Закревский опубликовал ролик, где жаловался на давление на свою организацию и утверждал, что официальным СМИ якобы запрещено его упоминать.