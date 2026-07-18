Власти Лаоса не могут определить причину смерти шести туристов в 2024 году, которую связывали с отравлением метанолом в местной водке. Об этом заявило Министерство общественной безопасности страны, сообщает Channel NewsAsia.

По словам представителей ведомства, у них нет доказательств, чтобы установить, были ли смерти вызваны действиями конкретных лиц или какими-либо иными причинами. Это связано с тем, что семьи погибших не разрешили проводить вскрытие тел, из-за чего власти не получили необходимых судебно-медицинских доказательств.

«На сегодняшний день у властей нет доказательств, которые могли бы установить, были ли смерти вызваны действиями какого-либо лица или какими-либо конкретными причинами», — говорится в заявлении министерства.

При этом ведомство подтвердило, что в водке бренда Tiger Vodka были обнаружены превышающие норму уровни метанола.

Власти Лаоса инициировали судебное разбирательство против владельца дистиллерии Tiger по обвинению в «производстве или продаже продуктов, опасных для здоровья», а также в «незаконной коммерческой деятельности». Оператор бренда отрицает свою ответственность.

Владелец и 10 сотрудников хостела, где останавливался американский турист, также обвиняются в «уничтожении улик» после того, как они перевезли тело умершего в больницу.

В начале этого года 10 человек, связанных с хостелом Nana Backpacker Hostel, были признаны виновными в уничтожении доказательств и приговорены к условным срокам и штрафам в размере $185 каждый.

По данным австралийских СМИ, обвинения, предъявленные лаосскими властями, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф в размере около $1,1 тыс.

«Австралийское правительство глубоко разочаровано и горько разочаровано тем, что власти Лаоса не предъявляют наиболее серьезных обвинений», — заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

Родители погибшей австралийки Бьянки Джонс также раскритиковали лаосские власти за отказ от более суровых обвинений.

«Их жизни как будто ничего не значили. Мы просто потрясены всем этим», — сказала ее мать Мишель Джонс.

Она добавила, что ее дочь и ее друзья «просто хотели немного повеселиться».

Ванг-Вьенг, расположенный в центральной части Лаоса, является популярным местом среди путешественников, путешествующих по Юго-Восточной Азии. Оно было известно шумными вечеринками, но в последние годы пытается переключиться на экотуризм.

Шесть туристов — два гражданина Дании, 57-летний американец, 28-летняя британка, две 19-летние австралийки и датчанки в возрасте 20 лет и 21 года — умерли в ноябре 2024 года после того, как провели ночь в Ванг-Вьенге. Все они предположительно пили бесплатный алкоголь в баре при хостеле.

Австралийская федеральная полиция предлагала помощь в расследовании, но получила отказ. Тела погибших австралийцев были репатриированы через две недели после смерти.

Австралийские власти предупреждают путешественников о рисках употребления алкогольных напитков, включая коктейли, в Лаосе и отмечают, что власти страны ввели запрет на продажу и употребление местных брендов Tiger Vodka и Tiger Whisky по причине угрозы здоровью.

Британское правительство запустило кампанию, предупреждающую туристов о рисках отравления метанолом. Симптомы отравления включают рвоту, нарушение координации, сонливость, боль в животе, головокружение, одышку, а также проблемы со зрением, вплоть до полной слепоты.