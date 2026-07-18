Республиканцы в Конгрессе США угрожают ввести санкции против Канады из-за дыма от лесных пожаров, который накрывает соседние с ней американские штаты. Об этом сообщает The Guardian.

По словам республиканцев, канадские власти не инвестируют достаточных средств в предотвращение пожаров, включая прореживание лесов, снижение горючих материалов, контролируемые выжигания и борьбу с поджогами.

Сенатор от Огайо Берни Морено заявил, что внесет законопроект о санкциях против Канады и ответственных канадских чиновников за «это злодеяние».

Четыре члена Палаты представителей от Мичигана написали канадскому премьер-министру Марку Карни, что США будут действовать самостоятельно, чтобы защитить своих граждан, если Канада не решит проблему.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил Канаду в том, что она «вторглась» своим грязным воздухом в Штаты, и заявил, что стоимость этого загрязнения должна быть добавлена к пошлинам, которые эта страна платит.

В ответ на это премьер Онтарио Даг Форд предложил американской стороне вместо жалоб направить помощь в борьбе с пожарами.

«Возможно, вместо того чтобы жаловаться, вам стоит отправить поддержку, помощь. Потому что мы делали то же самое для наших американских друзей», — сказал он.

Карни заявил, что борьба с изменением климата — это ответственность всех стран, включая США. Он отметил, что пожары постоянно возникают и на территории самой Америки: с начала года там выгорело более 14,8 тыс. кв. км территорий, что на 31% выше среднего показателя за последние 10 лет.

В 2023 году дым от канадских пожаров уже накрывал США, вызывая ухудшение качества воздуха в крупных городах. В этом году площадь пожаров пока меньше, чем два года назад, но ситуация остается напряженной.

По данным канадского Национального межведомственного пожарного центра, количество выжженных земель в 2020-х годах более чем вдвое превышает показатели 30-летней давности. Площадь самого крупного пожара в Онтарио — недалеко от провинциального парка Вабакими — достигла почти 319 тыс. гектаров. По состоянию на пятницу в стране горел 191 крупный пожар, который не удается взять под контроль.

Дым от канадских пожаров накрыл крупные города Среднего Запада и северо-востока США, включая Чикаго, Детройт, Балтимор, Вашингтон и Нью-Йорк. По данным AirNow, в пятницу утром более 109 млн человек в США пострадали от плохого качества воздуха, а в Детройте индекс качества достиг «опасного» уровня 361.

Организаторы финала Кубка мира по футболу в Нью-Джерси внимательно следят за движением дыма, который продвигается в северо-восточном направлении.

В Торонто на этой неделе был зафиксирован самый загрязненный воздух в мире.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, создает более жаркие и сухие условия летом, что усиливает активность лесных пожаров, делая их более интенсивными, частыми и масштабными. При этом сезон пожаров становится длиннее, отмечает Guardian.

США — крупнейший в мире производитель нефти и газа и исторический лидер по выбросам парниковых газов. При этом администрация Трампа за последние полтора года отменила ряд климатических защитных мер, расширила добычу ископаемого топлива и сократила финансирование проектов чистой энергии.

В мае ученые предупреждали, что закрытие нескольких правительственных лабораторий США, изучающих влияние пожаров на здоровье людей, качество воздуха и экосистемы, может помешать защите населения и окружающей среды уже этим летом.