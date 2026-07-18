Ближневосточный конфликт за несколько месяцев превратил Сирию в ключевого транзитера мазута: по ее территории перевозят более 25% всего объема этого вида топлива, вырабатываемого в регионе. Особенно активно сирийским маршрутом пользуется Ирак, чтобы обойти заблокированный Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Мазут, используемый в судоходстве и энергетике, остается основным видом очищенного топлива, которое экспортирует Ирак. Блокада морских перевозок угрожает стране переполнением складов на НПЗ и вынужденной остановкой этих предприятий, которая может затронуть и другие виды топлива — бензин и дизель.

Помимо Сирии, Ирак использует в качестве транзитной страны для автоперевозок мазута еще и Иорданию. Его грузовики доезжают до сирийских портов на Средиземном море и иорданских на Красном море за четыре-шесть дней.

По данным аналитической компании Vortexa, в июне Ирак перевез через Сирию 750 тысяч тонн мазута (28% от общего регионального объема этого продукта) и стал крупнейшим его поставщиком на Ближнем Востоке.

Источники, знакомые с ситуацией и попросившие не называть их имен из-за конфиденциальности данных, рассказали, что большую часть перевозок обеспечила базирующаяся в Женеве компания Lytton SA, имеющая связи с Ираком.

По данным источников Bloomberg, в иорданскую Акабу на Красном море грузовики ежемесячно привозят около 100 тысяч тонн мазута, часть объемов реализует иракская компания Rania Group.

Министерство нефти Ирака называет еще бóльшие цифры: по его оценке, в июне экспорт мазута через Сирию и Иорданию составил 1 млн тонн против примерно 500 тысяч тонн в мае.

Достичь таких объемов Ирак смог благодаря огромному автопарку грузовых автомобилей. Один грузовик перевозит 135 баррелей (около 20 тонн) мазута. Судно-фидер, которое увозит груз на танкер в открытое море, вмещает 300 тысяч баррелей, а сам танкер — порядка 700 тысяч баррелей.

Даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится и движение через Ормузский пролив вернется к обычному режиму, автомобильные перевозки топлива из Ирака, по мнению трейдеров, могут сохраниться.

«Война заставила задуматься о важности диверсификации экспортных маршрутов. В каком-то смысле это вернуло иракское мышление, распространенное еще в 1980-х годах: если маршрут через Ормузский пролив уязвим, какие есть другие варианты?», — приводит Bloomberg рассуждения одного из аналитиков.

Резкий рост объемов наземных поставок также отражает попытки Сирии интегрироваться в мировую экономику после того, как США отменили многолетние санкции против страны и поддержали смену власти.

Ее все чаще рассматривают как транзитный хаб для реализации перспективных проектов нефтепроводов, которые должны ослабить зависимость региона от Ормузского пролива. Гендиректор TotalEnergies SE Патрик Пуянн назвал сирийский маршрут потенциальным направлением для будущего нефтепровода.

Параллельно Ирак разрабатывает планы по строительству новых нефтепроводов и модернизации существующих, чтобы избежать транзита через Ормузский пролив. До войны страна была вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, и ее нефтяной экспорт значительно превышает поставки мазута.

Один из возможных вариантов — трубопровод Киркук-Банияс, не работающий уже более двух десятилетий. Спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак провел переговоры о возможном возобновлении его работы с официальными лицами обеих стран и компаниями, включая Chevron Corp.

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Вашингтон поддерживает усилия Ирака и Сирии по улучшению торговых маршрутов за счет восстановления трубопровода, и ожидает, что американские компании примут участие в проекте. Однако сам процесс потребует времени и столкнется с трудностями — в частности, часть маршрута проходит через районы, где до сих пор действуют ячейки ИГИЛ*.

Другие страны региона тоже пытаются обойти Ормузский пролив. ОАЭ частично решили эту задачу за счет существующего трубопровода, по которому нефть переправляют в порты на восточном побережье страны, и одновременно ускоряют строительство второго трубопровода, планируя масштабное расширение восточных портов за пределами Ормузского пролива.

Саудовская Аравия начала использовать трубопровод для транспортировки нефти из порта Янбу на западном побережье. Кувейт ведет переговоры с соседями о расширении трубопроводных систем.

* Запрещенная в РФ террористическая организация