Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила о подписании соглашений с российской компанией INSA и американской General Electric на восстановление национальной энергосистемы страны. Всего, по ее словам, за четыре года это позволит добавить около 7,4 тыс. МВт в Национальную электроэнергетическую систему (SEN) — примерно половину текущей генерации республики. Об этом пишут El Universal, Banca y Negocios и Última Noticias.

Соглашение с INSA Родригес назвала «историческим». Оно предусматривает возобновление и завершение строительства гидроэлектростанции Токома, включая доставку в Венесуэлу турбин, уже изготовленных на территории России, — это добавит более 2 тыс. МВт.

Кроме того, соглашение включает оптимизацию электростанции Макагуа в рамках комплексного укрепления всего гидроэнергетического узла Нижнего Карони: суммарно по обоим объектам планируется восстановить 2,4 тыс. МВт.

Вторая договоренность — с General Electric — предполагает четырехлетний поэтапный план восстановления 5 тыс. МВт: первую тысячу мегаватт планируется вернуть в строй за 24 месяца, а оставшиеся 4 тыс. — в последующие два года.

В последние годы Венесуэла регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении — они связаны с недостатком инвестиций, последствиями санкций и износом инфраструктуры. Договоренность с General Electric не первая: еще в июне 2026 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению энергосистемы, а министр электроэнергетики Венесуэлы Роландо Алькала сообщал, что специалисты ведомства оценивают необходимый объем работ.

О компании INSA в открытых источниках информации нет. Ранее, в июне 2026 года, переговоры о восстановлении гидроэлектростанции Токома велись с аргентинской Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa).