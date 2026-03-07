США «отслеживают все» и учитывают полученные сведения при планировании боевых операций. Так в интервью программе «60 минут» на CBS глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал сообщение The Washington Post о том, что Россия якобы ведет «масштабную» работу по передаче Ирану разведывательной информации о позициях американских войск на Ближнем Востоке — включая данные о военных кораблях и авиации.

«Американцы могут быть уверены: их верховный главнокомандующий прекрасно знает, кто с кем разговаривает. И все, чего не должно происходить ни публично, ни по закрытым каналам, получает жесткий ответ. <…> Наши командиры в курсе всего. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются и насколько точна эта информация», — сказал он.

На вопрос о том, предполагает ли это прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, Хегсет ответил уклончиво, заметив лишь, что «послания определенно могут быть доставлены» — напрямую или через кабинет министров.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп «умеет добиваться результатов там, где другие президенты — и уж точно [экс-президент США] Джо Байден — не могли».

Отвечая на вопрос о том, подвергают ли действия России опасности американских военных, Хегсет был краток: «В опасности сейчас те, другие. Это наша работа. Беспокоиться нужно только иранцам, которые думают, что останутся живы».

Ранее журналист Fox News Питер Дуси спросил Трампа о передаче разведданных Ирану российской стороной. Тот назвал вопрос глупым. Это произошло во время круглого стола по студенческому спорту.

«Это легкая проблема по сравнению с тем, чем мы тут занимаемся. Честно говоря, я к вам отношусь с уважением, вы всегда были со мной приятны — но какой же глупый вопрос вы задаете. Мы говорим совсем о другом», — заявил президент.

Когда Дуси спросил, почему Трамп проводит мероприятие о спорте в разгар войны, президент коротко похвалил военную операцию — «Я оцениваю ее на 12 из 10, а то и на 15», — но от вопроса по поводу возможной помощи Ирану со стороны России вновь уклонился.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в эфире Fox News, что не может комментировать «разведывательные материалы, слитые в прессу», а затем добавила: «Произошло это или нет — откровенно говоря, не имеет значения, потому что это явно не влияет на ход военных операций. Мы полностью уничтожаем их».

Кремль отказался комментировать публикации по существу; пресс-секретарь Дмитрий Песков от ответа воздержался. Накануне Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, выразил соболезнования и заявил о необходимости прекращения огня.

Между тем число жертв конфликта на Ближнем Востоке продолжает расти. Трамп на встрече с журналистами недавно заявил, что с начала войны в прошлую субботу американские силы уничтожили 32 иранских корабля — «все лежат на дне океана», — также полностью уничтожили иранскую авиацию, военно-морской флот, системы связи и, по его словам, «два состава руководства страны».

Говоря о ситуации в Ормузском проливе, Трамп заверил, что США приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства. Рост нефтяных цен президент назвал «краткосрочным» и предрек их падение до рекордных минимумов.

Иранская сторона сообщила о более чем 2 тыс. раненых, в том числе 552 несовершеннолетних. Постпред республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали 1332 мирных жителя.

По данным представителя министерства здравоохранения Хоссейна Керманпура, в общей сложности за время боевых действий погибли 200 детей, младшему из которых было восемь месяцев. Кроме того, пострадали 11 больниц, восемь медицинских работников погибли.

США потеряли шесть военных. Сегодня Трамп вылетел на базу ВВС Довер, чтобы лично отдать дань уважения их памяти.