США и Израиль нарушили международное право своими ударами по Ирану, заявил в интервью газете SonntagsZeitung министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер. Он также предупредил о реальной угрозе для Европы.

«Федеральный совет считает, что атака на Иран является нарушением международного права. По нашему мнению, это нарушение запрета на применение силы», — сказал Пфистер.

Он уточнил, что имеет в виду все стороны конфликта, не соблюдающие этот запрет: «Американцы и Израиль атаковали Иран с воздуха. Тем самым они, как и Иран, нарушили международное право».

Министр призвал все вовлеченные стороны прекратить боевые действия ради защиты мирного населения.

Vahid Salemi / AP

Пфистер также не исключил втягивания Европы в конфликт — и не только с военной точки зрения. «Существует риск террористических атак в Швейцарии. Кроме того, война может спровоцировать волну беженцев, которая докатится и до нас», — предупредил он.

Прямой угрозы от иранских ракет дальнего радиуса действия для Швейцарии министр не видит, однако не исключает сопутствующего ущерба. При этом он честно признал уязвимость страны: «В настоящее время у нас нет ничего для защиты от ударов на большие расстояния».

По словам Пфистера, угрозы последних десятилетий систематически недооценивались. При этом он уже видит первые признаки перемен: в армии созданы центр компетенций по дронам и робототехнике, а также межведомственная рабочая группа с участием науки и бизнеса. Тем не менее, как считает министр, переосмысление подхода к безопасности давно назрело.

«Наше устроенное общество с его благополучием все еще очень далеко от нынешних конфликтов. Эта война, как бы ужасна она ни была, могла бы дать толчок к переосмыслению в нашей стране — и это крайне необходимо», — сказал министр.

Позиция Пфистера по поводу нарушения международного права на Ближнем Востоке перекликается с оценками других европейских политиков. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайл заявил газетной сети RND, что у него «серьезные сомнения в законности этой войны с точки зрения международного права», и категорически отверг возможное участие Берлина в конфликте: «Говорю прямо: это не наша война. Мы не будем в ней участвовать».

По его словам, существует «большая опасность того, что мы все глубже погружаемся в мир, где больше нет никаких правил».

Испания также осудила американские и израильские бомбардировки Ирана как безрассудные и незаконные. Правовые эксперты, опрошенные изданием The Guardian, сходятся во мнении, что первоначальные удары США и Израиля по Ирану нарушают Устав ООН, члены которой обязаны воздерживаться от применения силы без санкции Совета Безопасности или вне рамок самообороны.

Vahid Salemi / AP

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. По имеющимся данным, с тех пор погибли более 1200 человек, в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи, более 150 школьниц и многие высокопоставленные военные. Иран нанес ответные удары по американским базам, дипломатическим объектам и военным на всем Ближнем Востоке, а также по нескольким израильским городам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о дестабилизации на Ближнем Востоке и ее экономических и политических последствиях, заявил, что нынешний кризис разворачивается в условиях полного распада международно-правового порядка.

«Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. <…> Фактически его нет. А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только, знаете, политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст», — сказал он.

Все это, как считает Песков, подтверждает правоту Путина: «На фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, надо сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале».