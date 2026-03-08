США и Израиль нарушили международное право своими ударами по Ирану, заявил в интервью газете SonntagsZeitung министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер. Он также предупредил о реальной угрозе для Европы.

«Федеральный совет считает, что атака на Иран является нарушением международного права. По нашему мнению, это нарушение запрета на применение силы», — сказал Пфистер.

Он уточнил, что имеет в виду все стороны конфликта, не соблюдающие этот запрет: «Американцы и Израиль атаковали Иран с воздуха. Тем самым они, как и Иран, нарушили международное право».

Министр призвал все вовлеченные стороны прекратить боевые действия ради защиты мирного населения.

Пфистер также не исключил втягивания Европы в конфликт — и не только с военной точки зрения. «Существует риск террористических атак в Швейцарии. Кроме того, война может спровоцировать волну беженцев, которая докатится и до нас», — предупредил он.

Прямой угрозы от иранских ракет дальнего радиуса действия для Швейцарии министр не видит, однако не исключает сопутствующего ущерба. При этом он честно признал уязвимость страны: «В настоящее время у нас нет ничего для защиты от ударов на большие расстояния».

По словам Пфистера, угрозы последних десятилетий систематически недооценивались. При этом он уже видит первые признаки перемен: в армии созданы центр компетенций по дронам и робототехнике, а также межведомственная рабочая группа с участием науки и бизнеса. Тем не менее, как считает министр, переосмысление подхода к безопасности давно назрело.

«Наше устроенное общество с его благополучием все еще очень далеко от нынешних конфликтов. Эта война, как бы ужасна она ни была, могла бы дать толчок к переосмыслению в нашей стране — и это крайне необходимо», — сказал министр.

Позиция Пфистера по поводу нарушения международного права на Ближнем Востоке перекликается с оценками других европейских политиков. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайл заявил газетной сети RND, что у него «серьезные сомнения в законности этой войны с точки зрения международного права», и категорически отверг возможное участие Берлина в конфликте: «Говорю прямо: это не наша война. Мы не будем в ней участвовать».

По его словам, существует «большая опасность того, что мы все глубже погружаемся в мир, где больше нет никаких правил».

Испания также осудила американские и израильские бомбардировки Ирана как безрассудные и незаконные. Правовые эксперты, опрошенные изданием The Guardian, сходятся во мнении, что первоначальные удары США и Израиля по Ирану нарушают Устав ООН, члены которой обязаны воздерживаться от применения силы без санкции Совета Безопасности или вне рамок самообороны.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. По имеющимся данным, с тех пор погибли более 1200 человек, в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи, более 150 школьниц и многие высокопоставленные военные. Иран нанес ответные удары по американским базам, дипломатическим объектам и военным на всем Ближнем Востоке, а также по нескольким израильским городам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о дестабилизации на Ближнем Востоке и ее экономических и политических последствиях, заявил, что нынешний кризис разворачивается в условиях полного распада международно-правового порядка.

«Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. <…> Фактически его нет. А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только, знаете, политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст», — сказал он.

Все это, как считает Песков, подтверждает правоту Путина: «На фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, надо сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале».