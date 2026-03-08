Взаимоотношения Украины и Европы можно описать выражением «хвост виляет собакой», заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что какую бы агрессивную политику ни проводил Киев, ЕС продолжает предоставлять украинцам бесконечную помощь — как оружием, так и деньгами.

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется “хвост виляет собакой”, а не наоборот», — сказал глава государства.

Отдельно Путин обратил внимание на энергетический кризис, связанный с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Украина объяснила ситуацию повреждением трубопровода, Будапешт и Братислава обвинили Киев в «энергетическом шантаже».

По мнению российского президента, европейские страны в этой ситуации пожинают то, что сами посеяли. «Это не наши какие-то действия, это действия западных стран, включая и европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли», — заявил он, имея в виду поддержку смены власти на Украине в результате Евромайдана 2014 года.

Путин также предупредил, что подобная политика ведет к дальнейшему ухудшению положения самих государств ЕС — как это уже произошло после подрыва «Северных потоков».

Энергетический конфликт между Украиной и соседними странами ЕС тем временем продолжает разгораться. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт «победит Киев» политическими и финансовыми средствами, и объявил о прекращении поставок бензина и дизельного топлива на Украину, пообещав при этом сохранить экспорт электроэнергии.

Словакия разорвала контракт с Киевом на аварийные поставки электричества. Помимо этого, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро. Украинский президент Владимир Зеленский 5 марта пообещал передать контакты Орбана военным: «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке».

В Еврокомиссии расценили это как угрозу в адрес лидера государства и призвали стороны «успокоиться» и «сбавить тон». Венгрия и Словакия тем временем обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти через трубопровод «Адрия» — переговоры об этой альтернативе ведутся в том числе с Еврокомиссией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о дестабилизации на Ближнем Востоке и ее экономических и политических последствиях, заявил, что нынешний кризис разворачивается в условиях полного распада международно-правового порядка.

«Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Фактически его нет. А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только, знаете, политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст», — сказал он.

Все это, как считает Песков, подтверждает правоту Путина: «На фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, надо сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале».