Ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана может быть связан с «культом Джеффри Эпштейна». Такую версию озвучил иранский посол в Беларуси Алиреза Санеи после встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

«Это может быть связано с культом Эпштейна. Возможно, это они проводили какой-то обряд для принесения детей в жертву», — цитирует Санеи ТАСС. По словам дипломата, на остров финансиста «привозили детей из разных стран», их насиловали, а после «приносили жертву духу дьявола».

Санеи также напомнил, что школа стала одной из первых целей в ходе атаки: «Чтобы принести в жертву детей для своего успеха».

28 февраля Иран подвергся атаке со стороны Израиля и США, один из ударов пришелся по иранской школе для девочек «Шаджаре Тайебе». По последним данным иранских властей, погибло более 170 человек, еще 96 получили ранения. США и Израиль объявили о проведении проверки. По информации СМИ, израильская армия, вероятно, целилась в военную базу КСИР которая находится в менее чем 100 м от школы. В том же районе находится клиника, связанная с военными, — она также получила повреждения.

По словам Санеи, обстановка в Иране, несмотря на бомбардировки, сейчас стабильная, «никаких особых проблем внутри страны нет».

Расчет противника, по убеждению посла, оказался ошибочным: «Они думали, что, если ликвидируют нашего лидера, высокопоставленных лиц, разрушится система и они смогут делать все. Наша система существует благодаря тому, что она рассчитана на силу народа».

Посол также предупредил о расширении конфликта: по его оценке, в него уже вовлечены несколько стран Ближнего Востока, и их число может вырасти. «Мы раньше предупреждали о том, что США и Израиль могут начать эту войну, но закончим ее мы», — добавил он.

Лукашенко в разговоре с послом назвал нападение на Иран «вероломным» и заявил, что оно для Беларуси «неприемлемо». «Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза три мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа», — сказал он. Глава государства также выразил соболезнования в связи со смертью жены Хаменеи, скончавшейся от ран.