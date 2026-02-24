Бывший премьер-министр Норвегии и экс-генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд был доставлен в больницу 17 февраля после попытки покончить с собой. Об этом сообщил норвежский портал iNyheter со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, политик был госпитализирован через пять дней после осле того, как стало известно о проведении против него антикоррупционного расследования из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри. Состояние 75-летнего Ягланда источники iNyheter характеризуют как тяжелое. При этом местонахождение пациента не разглашается.

Как отмечается в публикации, норвежская ассоциация редакторов достигла договоренности с адвокатом Ягланда Андерсом Бросвитом о том, что это событие не будет освещаться в прессе. Однако в iNyheter приняли решение опубликовать информацию, сославшись на право читателей знать о происходящем.

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации редакторов Рейдун Кьеллинг Нюбе позже опровергла наличие какого-либо соглашения с защитой политика. По ее словам, редакторам была предоставлена информация для принятия взвешенных решений о публикациях.

Расследование в отношении Ягланда

Уголовное преследование политика связано с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера. В конце января Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона страниц документов, тысячи видеороликов и изображений по делу Эпштейна.

В начале февраля норвежское управление по борьбе с экономическими преступлениями (Økokrim) инициировало расследование в отношении Ягланда по подозрению в коррупции в особо крупных размерах. Директор ведомства заявил, что основания для разбирательства появились после изучения опубликованных материалов, поскольку в указанный период политик занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы.

12 февраля Ягланду было предъявлено официальное обвинение. В тот же день полиция провела обыски в его квартире в Осло и другом имуществе в Рисёре.

Связи с Эпштейном

Согласно материалам следствия, в период с 2011 по 2018 год Ягланд и его близкие родственники несколько раз останавливались в апартаментах Эпштейна в Париже и Нью-Йорке, а также на его вилле в Палм-Бич (Флорида). Предположительно, финансист оплачивал перелеты шестерых взрослых в связи с одной из таких поездок.

В обнародованных документах также упоминается, что Ягланд выражал благодарность за предложение покрыть расходы на поездку и проживание на Карибах для шестерых взрослых, однако эта поездка не состоялась. Кроме того, политик обращался к Эпштейну за помощью с банковским кредитом. Информация о том, был ли получен ответ, отсутствует.

За день до обысков, 11 февраля, Совет Европы по запросу Норвегии лишил Ягланда дипломатического иммунитета, которым он обладал как бывший глава международной организации.

Сам Ягланд назвал свои контакты с Эпштейном «неблагоразумными», но настаивает, что никаких незаконных действий не совершал. Он отрицает, что когда-либо бывал на частном острове финансиста. Адвокат политика заявил, что его подзащитный не согласен с предъявленными обвинениями и готов в полной мере сотрудничать со следствием.

Торбьёрн Ягланд занимал пост премьер-министра Норвегии в 1996—1997 годах. С 2009 по 2019 год он являлся генеральным секретарем Совета Европы, а с 2009 по 2015 год также возглавлял Норвежский Нобелевский комитет. В 2000—2001 годах политик руководил МИД Норвегии.

Публикация документов по делу Эпштейна вызвала масштабный скандал в Норвегии, затронувший также других дипломатов и чиновников, связанных с финансистом. Некоторые из них были вынуждены уйти в отставку или стали фигурантами отдельных расследований.