Долгопрудненский городской суд признал экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина* виновным в демонстрации экстремистской символики и оштрафовал на 1 тысячу рублей, сообщает корреспондент RTVI. Решение оглашали в присутствии врачей скорой помощи, вызванных из-за плохого самочувствия политика.

Поводом для составления административного протокола стала публикация в телеграм-канале Надеждина* от 8 ноября 2023 года, которую обнаружили сотрудники подмосковного центра по противодействию экстремизму.

Как следует из материалов дела, политик выложил ссылку на видео, в котором демонстрируется фотография Алексея Навального, который, как указано в протоколе, был основателем «Фонда борьбы с коррупцией»** и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

В ходе заседания Надеждин, который является инвалидом второй группы, пожаловался на ухудшение самочувствия из-за повышенного давления.

«Скорую не пускали около 30-40 минут, оглашали [решение о штрафе] при ней же», — сообщил корреспондент RTVI.

В ходе заседания судья по просьбе адвоката Дмитрия Трунина приобщил к делу документы, характеризующие личность политика, — в частности, благодарность от имени президента РФ Владимира Путина и ведомственную награду Министерства юстиции. По просьбе второго защитника Наталии Тихоновой суд также приобщил решение арбитражного суда о признании Надеждина* банкротом.

Сам политик обратил внимание суда на то, что является инвалидом второй группы, а значит, к нему не может применяться административный арест. По его словам, оплатить штраф он тоже не сможет, поскольку все его банковские счета арестованы.

Во время заседания у Надеждина* поднялось артериальное давление, и адвокат Трунин попросил суд вызвать бригаду скорой помощи, после чего в заседании объявили перерыв. Когда судья спросил, готов ли политик участвовать в прениях, тот ответил уклончиво.

«Желание есть, а сил нет», — сказал Надеждин*.

Несмотря на это, заседание продолжилось. Адвокат Диана Яковлева настояла на исследовании видеозаписи, положенной в основу протокола. Судья вскрыл приобщенный к делу конверт с диском, и в зале суда воспроизвели трансляцию с YouTube-канала Эльвиры Вихаревой*. По итогам просмотра защитники заявили, что в показанной версии видео отсутствует инкриминируемый Надеждину фрагмент.

Адвокат Тихонова также обратила внимание суда на то, что при задержании Надеждину* не сообщили, в связи с чем его доставляют в отдел полиции, — по ее словам, это свидетельствует о нарушении процессуальных прав. Защитник указала, что материалы дела не подтверждают ответственность политика за спорную публикацию: он не имеет отношения к администрированию канала Вихаревой*, а сама ссылка на трансляцию была опубликована еще до начала эфира.

Отдельно она заявила, что фотография Навального не может считаться экстремистской символикой.

«Навальный мертв, и тем более его изображение не может являться какой-либо экстремистской символикой», — подчеркнула Тихонова.

Защита ходатайствовала о проведении новой экспертизы и привлечении независимого эксперта, но судья Дмитрий Чикунов отказал в удовлетворении этих требований.

Надеждин* назвал административное дело попыткой помешать его участию в выборах в Госдуму. Вмененная ему ч. 1 ст. 20.3 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до ₽2 тысяч, административного ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ до ста часов. После вступления постановления в законную силу гражданин на год лишается пассивного избирательного права и не может быть избран в органы государственной власти или местного самоуправления.

Задержание политика провели 13 июля — спустя три дня после того, как Минюст России включил его в реестр иностранных агентов.

Как рассказал RTVI адвокат Трунин, при составлении протокола у сотрудников полиции не оказалось доступа к VPN, чтобы открыть спорный видеоролик, — из-за этого документ оформили без просмотра самого материала.

«Протокол составили фактически без просмотра материала и даже оперируют ссылками, которые невозможно проверить», — пояснил защитник.

По версии Минюста, Надеждин участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и об избирательной системе страны, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Сам Надеждин* прокомментировал признание его иноагентом в эфире программы «Большой Ньюзток» на RTVI, назвав это первым в истории России случаем, когда статус получил человек, уже ведущий избирательную кампанию.

«Очевидно, наше начальство просто испугалось того, что опять выстроится очередь, как в 24-м году, когда я в президенты пошел. И в этой ситуации решило не заморачиваться, а просто лишить Надеждина права участвовать в выборах, в которых я уже участвую», — заявил Надеждин*.

В начале 2024-го Центризбирком отказался зарегистрировать Надеждина* кандидатом, сославшись на большой процент недействительных подписей. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать политика иноагентом.

В апреле 2025 года Надеждина признали банкротом из-за невыплаченного долга перед банком. В июне партия «Гражданская инициатива», которая выдвинула его кандидатом в президенты России, была ликвидирована по иску Минюста.

* Внесен(ы) Минюстом России в реестр иностранных агентов

** Признан экстремистской организацией, ликвидирован