Арбитражный суд Московской области 3 апреля признал банкротом политика Бориса Надеждина по заявлению Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В отношении политика открыта процедура реструктуризации долгов, общая сумма которых оценивается в 77,4 млн рублей. Надеждин в разговоре с RTVI объяснил суть претензий к нему и прокомментировал решение суда.

«Есть такая фраза: “По форме — правильно, а по сути — издевательство”. <…> Если говорить по сути дела <…> — как такое вообще возможно, когда в 2017-м году банк как бы “закончился”, в котором я кредит брал, а сейчас внезапно “вспомнили”», — сказал он.

Надеждин обратил внимание на то, что представители АСВ подали иск в суд «аккурат сразу после выборов президента» 2024 года. Политик планировал выдвигаться на них кандидатом, но не прошел регистрацию в Центризбиркоме, признавшем более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина недействительными.

Политик пояснил, что сама история с кредитом в РЭБ относится примерно к 2012-2013 годам.

«Это было просто финансирование избирательной кампании, которое спонсор попросил оформить как кредит. И договоренность была, что эта история закончится внутри этого банка. Я вообще просто забыл про эту историю. А потом банк лопнул, и на его развалинах АСВ нашло расписку. <…> Ну и, соответственно, спустя семь лет после того, как они нашли расписку, они ее предъявили в суд. При этом накрутив совершенно безумных процентов», — заявил Надеждин.

Он также отметил, что это решение суда о банкротстве уже используется против него в качестве инструмента давления.

«Слушайте, так на секундочку, — у меня все счета арестованы, все остатки по счетам списали. Я уже по полной программе получаю проблемы», — сказал Надеждин.

Политик рассказал, что уже встретился с арбитражным управляющим Татьяной Мешковой из ассоциации «Содействие», и отметил, что она «честно делает» свою работу. «Ее задача сейчас на стадии реализации — найти все мое имущество, которое я теоретически мог где-то спрятать, и продать с торгов», — рассказал Надеждин.

По словам политика, он пытался оспорить реструктуризацию в апелляционном суде, однако результатов это не принесло.

«Толку там никакого. Скажем так, формально у суда не было другого варианта действий. Предъявлен договор и всякие расписки, согласно которым я взял в банке деньги и не отдал. Чистая правда, только было это давно очень, банка нет с 2017 года. <…> История феерическая совершенно», — пояснил он.

Политик признался, что в текущей ситуации не видит вариантов, которые позволили бы изменить это решение.

«Есть решение суда, действительно есть документ, согласно которому я взял в банке деньги и не отдал. Хотя изначальная договоренность с банкиром была такая: “На тебе, ты там подпиши и забудь про это”. Я и забыл. Но вот напомнили», — заключил он.

Дело о банкротстве Надеждина

Арбитражный суд Московской области 3 апреля признал Бориса Надеждина банкротом по заявлению Росэнергобанка (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В сентябре 2024 года суд открыл в отношении политика процедуру реструктуризации долгов, общая сумма которых установлена в размере 77,4 млн рублей. Из них основной долг составляет 26,2 млн, остальное — проценты и пени.

Весной 2017 года Центробанк отозвал лицензию у Росэнергобанка, в июне того же года кредитная организация была признана банкротом. При этом заявление РЭБ о банкротстве Надеждина было подано только в мае 2024 года.

Надеждин рассказывал «Коммерсанту», что речь идет о средствах, выделенных на избирательную кампанию партии «Правое дело» перед выборами в Госдуму 2011 года. По словам политика, бывший глава Росэнергобанка Константин Шварц был одним из спонсоров, но однажды попросил оформить финансовую помощь как кредит, впоследствии он несколько лет продлевался.

После отзыва лицензии у РЭБ Шварц уехал из России, а кредит перешел к АСВ. Шварц объявлен в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным «Ъ», бывшему топ-менеджеру банка вменяется два эпизода хищений из Росэнергобанка, а общая сумма похищенного оценивается более чем в 3 млрд рублей.