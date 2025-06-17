Политик Борис Надеждин прокомментировал телеканалу RTVI решение Верховного суда России ликвидировать партию «Гражданская инициатива», от которой в 2024 году пытался зарегистрироваться кандидатом на президентских выборах.

«Решение, без всякого сомнения, политическое. Оно принималось не в суде и не в Минюсте. В другом месте», — заявил Надеждин.

По его словам, норма закона, по которой ликвидировали «Гражданскую инициативу», «написана просто для того, чтобы избавиться от мертвых партий», которые не выдвигают кандидатов на выборах, не имеют отделений и активистов.

«Но в том-то и дело, что партия “Гражданская инициатива” вполне живая. У нее есть лидер, уважаемый человек — Андрей Нечаев, первый министр экономики России вообще-то. Партия выдвигает кандидатов. Меня, например, в президенты выдвигала. Каждый год выдвигает сотни кандидатов в десятках регионов страны на региональных и местных выборах», — отметил Надеждин.

Кандидатов от «Гражданской инициативы» не регистрируют «под разными предлогами», утверждает политик. Он напомнил, что и ему самому отказали в регистрации кандидатом в президенты.

«Соответственно, говорят нам: раз вы кандидатов не можете зарегистрировать, вот у Надеждина подписи были плохие якобы, у всех остальных кандидатов в регионах тоже к чему-то придирались — то, значит, всё, до свидания. Это, конечно, издевательство полное», — сказал Надеждин.

Он добавил, что в России есть партии, «которые вообще тихо лежат, ничего не делают», не выдвигают никаких кандидатов, «но их почему-то не ликвидируют».

Решение о ликвидации «Гражданской инициативы» будет обжаловано, сообщил Надеждин. «Судья должен написать мотивированное решение, с которым мы пойдем, естественно, в апелляцию. Мы ждем мотивировки суда с нетерпением, просто даже интересно, что там будет написано», — рассказал он.

17 июня Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации партии «Гражданская инициатива», ее региональных отделений и других структурных подразделений. Как сообщает РБК, в исковом заявлении говорилось о несоблюдении требований закона «О политических партиях», согласно которому партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на выборах разного уровня. Если в течение семи лет подряд она не участвует в выборах, то подлежит ликвидации.

За последние семь лет «Гражданская инициатива» зарегистрировала кандидата на выборах в заксобрание в Приморском крае. Минюст указал, что по закону такую работу партии было необходимо проделать минимум в 20% субъектов страны.