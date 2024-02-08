Центризбирком на заседании 8 февраля отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину, признав недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку политика. Надеждин призвал сторонников «не опускать руки» и пообещал обратиться в Верховный суд. Как недопуск на выборы выдвиженца от «Гражданской инициативы» прокомментировали политики, журналисты и политологи, — в подборке RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И то, что мы слышали сегодня от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях и недействительность большого количества подписей. То есть этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов:

Сегодня ЦИК отказал в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента. Я не арбитр в этой президентской гонке. Но как участник готов к конкуренции и борьбе за победу. И выступаю за то, чтобы был широкий круг кандидатов. Искусственное ограничение конкуренции — это плохо.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев:

А после истории с [экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой] Тихановской только так. Сначала «Тихановская» решила пролезть в образе [экс-депутата Ржевской гордумы Екатерины] Дунцовой, потом — Надеждина, а не получится с ним — попробует получить тело [лидера партии «Новые люди» Владислава] Даванкова. Хочет он или нет, соблазн-с. Более того скажу: вирус опасен и может сразить любого надежного кандидата и против его воли.

Светлана Тихановская ― экс-кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси 2020 года. По итогам голосования набрала 10,12% голосов, заняв второе место после Александра Лукашенко. Итоги выборов привели к массовым протестам. Тихановская впоследствии покинула Беларусь, она заочно приговорена к 15 годам колонии по нескольким обвинениям, включая госизмену, заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования. Екатерина Дунцова ― бывший депутат Ржевской городской думы. В ноябре 2023 года она объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Дунцова выступала за прекращение боевых действий на Украине и освобождение политзаключенных. В декабре ЦИК отказался регистрировать инициативную группу для выдвижения Дунцовой, объяснив это ошибками в документах. Верховный суд утвердил недопуск экс-депутата на выборы.

Экс-депутат Мосгордумы Владимир Рыжков:

Неизбежный отказ Надеждину в регистрации. Его выдвижение неожиданно для властей подняло волну активности антивоенно и либерально настроенных граждан. Борис наглядно показал отсутствие тотальности в обществе. Ее не было, нет и не будет.

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев*:

Заседание избирательной комиссии оставило у меня лично неприятное впечатление — не только из-за действий членов ЦИК, но и из-за позиции самого Надеждина. <…> Судя по всему, жесткой борьбы за право быть избранным мы не увидим.

Журналистка Ксения Собчак:

Чуда не случилось. Во время нашего интервью с Борисом Надеждиным я говорила, что его не зарегистрируют кандидатом в президенты, хоть и надеялась на это. Так и случилось. Но пошумел он, конечно, знатно.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков*:

Вся история с недопуском Бориса Надеждина, ничего не меняя в большой картинке, служит одной цели: посеять уныние, чтобы еще какое-то количество людей махнуло на все рукой и решило никуда не идти.

Политик Максим Кац*:

ЦИК сообщил, что у Бориса Надеждина 95587 достоверных подписей. А нужно по закону 100000, в связи с чем Надеждин до выборов допущен не будет. В ситуации, когда пол-страны видело очереди на подписные пункты, и когда всем известно, что в штабе лежит еще 100 тысяч настоящих подписей, это звучит особенно нелепо. Президентские выборы — не муниципальные, снятие хоть основного, но при этом довольно слабого на данном этапе оппонента по такому нелепому крючкотворству говорит о том, что система совсем не чувствует себя уверенно.

Журналистка Екатерина Винокурова:

Как и предполагалось, ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации. Участие в президентской кампании для него, как кандидата, закончено (разумеется, еще будут суды, но на них не стоит возлагать какой-то надежды). При этом участие Надеждина в политике — несмотря на весь его стаж, только начинается. <…>

В общем, ситуация такая. У вас есть сосед по даче. Позади него и впереди него — два бетонных катка. Между катками сквозит надежда, которую предстоит продолжать хватать за ускользающий жар-птичий хвост.

Политолог Аббас Галлямов*:

Теперь официально признано, что вся та путинская мегапопулярность, о которой постоянно вещает официальная социология; все то «сплочение вокруг национального лидера», о котором регулярно говорит Песков, — все это на самом деле в высшей степени искусственная и неустойчивая конструкция, которая не выдерживает никакого соприкосновения с реальностью. На нее даже дышать нельзя, иначе она тут же развалится. Даже безвестная провинциальная журналистка и многолетний либеральный мальчик для битья из телевизора представляют для этой конструкции опасность.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков*:

Никаких надежд на регистрацию Надеждина в ЦИКе не было. Даже если теоретически по своим каким-то причинам захотят его пустить, то так, чтобы оставалось меньше времени на агитацию. Сейчас они подсобьют волну его популярности. Посмотрят и, кто знает, вдруг решат восстановить его через суд (ну, оставим этому бесконечно малую возможность).

Политолог Илья Гращенков:

Как вариант — Надеждин может призвать голосовать за одного из зарегистрированных кандидатов. <…> Он уже заявил о себе как о ярком политике, умеренном, но способном продавливать, казалось бы, незыблемое болото апатии и соглашательства с любыми действиями власти. Надеюсь, что у него есть будущее, и что после этой кампании он не пострадает, как некогда [экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел] Грудинин и не будет признан иностранным агентом.

Политтехнолог Мария Сергеева:

Нерегистрация Надеждина никак не повлияет на ход избирательной кампании по выборам президента РФ: фаворит определен давно, его рейтинг стабилен. Но как мне кажется, от кампании по выдвижению Надеждина выиграли абсолютно все. Выиграл сам Надеждин, из сбитого летчика из телешоу внезапно прекратившийся в топового модного политика. Выиграла сетка иноагентских медиа и все эти оппозиционеры в эмиграции: было кого раскручивать, чтобы оправдать грантовое финансирование. И наконец, выиграла власть, которая вообще никак не препятствовала «антивоенному кандидату» проводить встречи и собирать подписи.

Политолог Сергей Маркелов:

Как минимум десять раз за всю его [Надеждина] политическую историю у него представлялась возможность стать крутым политиком — не использовал ни разу. Отсюда вывод: не умеет, нет политического чутья, он политик-неудачник, это судьба.

Политолог Аркадий Дубнов:

Борись, не борись, — неважно, система сбой не допустила и Борис Борисович Надеждин на выборы не побежит. Неделю назад, будучи не слишком оригинальным, я заметил, что буду удивлен, если его зарегистрируют. Ведь это бы выглядело сбоем Системы. Ну, вот, теперь все спокойненько и беспрекословненько, никакой смуты в умах и фиги в кармане.

Политолог Владимир Пастухов*:

Выбирая между «как лучше» и «как положено», Кремль выбрал «как положено». <…> В чем, собственно, разница сценариев в сравнении с выдвижением Собчак [на выборах президента в 2018 году]? — Да ни в чем. Но в прошлом оппозиция устроила настоящую корриду, проклиная Собчак как спойлера, оппортунистку и ренегатку. Кремль наслаждался зрелищем, и не было никаких проблем. А вот на этот раз что-то пошло не так <…>.

* признан Минюстом России иноагентом