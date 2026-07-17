Президент США Дональд Трамп, по данным Axios, был взбешен публичной критикой со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу возможной продажи Турции истребителей F-35.

Как пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме, израильский премьер уже более двух недель пытается добиться встречи с Трампом, хотя раньше встречи — их было шесть с начала второго срока американского лидера — согласовывались за часы или дни.

В начале июля Трамп говорил Axios, что готов принять Нетаньяху после саммита НАТО в Анкаре 7—8 июля. Однако встреча так и не появилась в президентском графике. Позднее канцелярия премьера сообщила журналистам, что он хочет приехать в США на прощание с бывшим сенатором Линдси Грэмом* и рассчитывает встретиться с Трампом в понедельник. Израильская сторона даже начала подготовку поездки, но затем отменила ее, сославшись на перенос церемонии.

По словам двух американских чиновников, на которых ссылается Axios, встреча не была подтверждена и в расписание президента не вносилась. Один из собеседников издания сказал, что в Белом доме решили, что Нетаньяху «пытался силой воли материализовать встречу». Прямого отказа, как отмечает Axios, он, вероятно, не получил, но и положительного ответа тоже.

Причиной раздражения Трампа стало интервью Fox News, которое Нетаньяху дал незадолго до вылета республиканца в Анкару. В нем он раскритиковал намерение Вашингтона снять ограничения на продажу F-35 Турции. Один источник Axios сказал, что это «взбесило» Трампа, другой — что президент счел, что у израильского премьера «не было права» вмешиваться в этот вопрос.

Ту же позицию Нетаньяху публично изложил 7 июля в интервью CNN. Он заявил, что поставка Турции самых современных американских истребителей «не делает ее дружественным США государством», добавив, что в республике, по его мнению, действует «режим, зараженный “Братьями-мусульманами”»**. Об Эрдогане он сказал, что тот «не совсем образцовый союзник США» и «угрожает уничтожить» Израиль.

При этом премьер постарался сгладить возможные разногласия с Вашингтоном. В том же интервью CNN он утверждал, что по ключевым вопросам их позиции с Трампом совпадают. Сам американский президент, находясь в Турции, называл ее «исключительным союзником» США.

Нетаньяху не в первый раз резко высказывается в адрес Анкары. Как отмечал The Times of Israel, 28 июня на заседании кабинета он заявил, что Израиль воспринимает слова Реджепа Тайипа Эрдогана о разрушении еврейского государства «очень серьезно» и доведет эти высказывания до сведения американской стороны. С начала войны, вызванной нападением ХАМАС 7 октября 2023 года, Эрдоган остается одним из наиболее жестких зарубежных критиков Израиля.

Axios также сообщает, что во время поездки Трампа в Анкару Израиль передал США разведданные, согласно которым высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с коллегой допустил возможность покушения на американского президента. После этого Секретная служба приняла дополнительные меры предосторожности, в том числе перевела Трампа на старый борт Air Force One. При этом несколько американских чиновников подчеркивали, что информация была получена из одного источника и не имела независимого подтверждения, а турецкие службы, по словам собеседников издания, не обнаружили конкретного заговора.

По оценке Axios, история с несостоявшейся встречей отражает общее охлаждение отношения к Нетаньяху в Вашингтоне. Издание пишет, что он сейчас непопулярен как среди демократов, так и в окружении Трампа. В частности, 15 июля 103 демократа в Палате представителей поддержали инициативу о сокращении помощи Израилю на 3 млрд долларов, а вице-президент Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана обвинил членов израильского правительства в попытках подорвать политику администрации США по Ирану и затянуть конфликт.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

** Террористическая организация, запрещенная в России