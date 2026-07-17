Личный оператор телесуфлера Дональда Трампа Габриэль Перес заработал более $90 тыс., делая ставки на то, что президент произнесет в своих выступлениях. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC News.

По данным следствия, Перес, работающий с телесуфлером Трампа с президентской кампании 2016 года, использовал доступ к текстам речей для игры на прогнозной платформе Kalshi. Ставки он делал на рынке «Mentions», где пользователи торгуют контрактами на то, прозвучат ли во время публичного выступления конкретные слова, словосочетания или темы.

Перес считался одним из самых доверенных сотрудников: как правило, именно он последним просматривал подготовленные тексты речей и нередко получал финальные правки от самого Трампа прямо перед выходом на трибуну. Федеральные регуляторы из Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) установили, что за три месяца Перес поставил более чем на десяток выступлений президента. Среди них — обращение к Конгрессу «О положении страны» в феврале, телеобращение в прайм-тайм в декабре, речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, выступление перед Экономическим клубом Детройта и церемония вручения Медали Почета в марте.

Иногда Перес прямо по ходу выступления успевал отказаться от уже сделанной ставки, если президент пропускал фрагмент с определенными словами. Трамп известен тем, что часто отходит от суфлера — во время детройтской речи он сам признал, что импровизирует «примерно в 80% случаев». Перес это учитывал, делая ставки.

Деятельность мошенника выявила сама Kalshi. По словам главы службы правоприменения платформы Роберта ДеНолта, система мониторинга отметила подозрительные сделки и передала данные в CFTC. Компания заморозила счет Переса до того, как он успел вывести средства, — почти $90 тыс. прибыли остались на площадке.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что оператор отправлен в неоплачиваемый отпуск и не работал с телесуфлером во время обращения Трампа к нации, запланированного на вечер четверга, 16 июля (ночь на пятницу по московскому времени). По ее словам, Трамп назвал произошедшее «позором». Решение об отстранении он принял лично. Другой представитель Белого дома, Дэвис Ингл, добавил, что сотрудник «полностью сотрудничает с CFTC».

Перес уже дал показания регуляторам и признал часть сделок. CFTC уведомила федеральную прокуратуру Манхэттена, однако надзорное ведомство не стало возбуждать уголовное дело. Сейчас регуляторы обсуждают с Пересом мировое соглашение: по его условиям он должен будет вернуть прибыль и отказаться от подобных сделок в будущем.

Еще в марте Белый дом выпустил внутренний меморандум, запрещающий сотрудникам использовать непубличную информацию для ставок на прогнозных рынках. Ранее Переса уже проверяли конгресс и федеральные следователи — из-за правок, внесенных в речь Трампа накануне событий 6 января 2021 года.

Ранее расследовались и другие дела об использовании инсайдов для игры на подобных площадках. Так, Минюст США завел два дела — против военного, ставившего на поимку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и против сотрудника Google, игравшего на данных о пользовательских запросах. После череды скандалов Kalshi обязала клиентов указывать место работы.