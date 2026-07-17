Продажа Shell части бизнеса в сфере возобновляемой энергетики вновь привлекла внимание к европейскому энергопереходу. Действительно ли Европа пересматривает свой «зеленый» курс или происходящие изменения не означают отказа от прежних целей — об этом RTVI спросил у экспертов.

Shell меняет приоритеты в энергетике

В начале недели британская энергетическая компания Shell сообщила, что продает свой индийский бизнес по производству ветровой и солнечной энергии за $1,8 млрд компании Aditya Birla Renewables.

«Это означает, что мы будем отдавать приоритет инвестициям в гибкие источники энергии, такие как газовые электростанции, крупномасштабные аккумуляторные батареи и цифровые технологии», — сказал генеральный директор Shell Ваэль Сауан.

По данным Bloomberg, Shell также готовится к продаже проектов в сфере морской ветроэнергетики. Издание со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Shell поручила Rothschild & Co. и PJT Partners Inc. сопровождение потенциальной сделки, которая, по оценкам, способна принести компании более $1 млрд.

Сделка Shell вновь актуализировала дискуссию о том, как меняется подход европейских компаний и властей к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Энергопереход оказался сложнее ожиданий

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что европейский курс на декарбонизацию не меняется, но сам подход к энергопереходу постепенно корректируется. По его словам, изначально предполагалось, что переход на возобновляемые источники энергии будет быстрым, недорогим и почти безболезненным для потребителей. На практике все оказалось сложнее.

Ранее в ЕС рассчитывали, что за счет развития новых технологий в ближайшие годы удастся значительно сократить использование ископаемых источников энергии. Однако, как отметил эксперт, такой подход привел к снижению инвестиционной активности в традиционной энергетике.

«Они [страны ЕС] в итоге наносили удар по себе, потому что таким образом запугивали энергетические компании по всему миру. То есть они говорили, что раз будет ускоренный энергопереход, то не нужно инвестировать деньги в ископаемые источники энергии, не нужно вкладывать в новые месторождения, газопроводы, нефтепроводы, СПГ-терминалы», — сказал Юшков.

Причины европейского энергокризиса

Снижение инвестиций в ископаемую энергетику вызвало дефицит предложения на этом рынке. Собеседник RTVI отметил, что именно это привело к энергетическому кризису в Европе, который начался еще в 2021 году.

Страны ЕС утверждают, что энергокризис вызвало прекращение поставок газа из России. При этом, объяснил Юшков, европейские отчеты часто начинают графики с февраля 2022 года. Однако если отмотать графики назад, добавил он, становится видно, что рост цен начался еще в середине 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме.

«Это банальный дефицит на европейском рынке, который был спровоцирован ими же», — заявил эксперт.

ВИЭ требуют новых решений

Он также отметил, что развитие возобновляемой энергетики потребовало пересмотра подхода к работе энергосистем. Главной проблемой стала нестабильность таких источников энергии и необходимость создания дополнительных мощностей для их балансировки.

Как пояснил Юшков, при высокой доле солнечной и ветровой генерации возникает необходимость хранения избыточной электроэнергии. Среди возможных решений ранее рассматривались крупные системы накопителей и производство водорода методом электролиза, но на реализацию такого сценария потребовались бы «сотни миллиардов».

По мнению эксперта, в Евросоюзе поняли, что быстрый и дешевый энергопереход невозможен.

«Уходит некая слепая, почти религиозная вера в то, что сами собой появятся новые технологии, которые позволят совершить энергопереход дешево и буквально за ближайшие годы», — сказал он.

При этом власти ЕС не отказались от прежнего курса: программа Green Deal сохраняет цель достижения климатической нейтральности к 2050 году.

«Они теперь говорят, что сохраняют прежний курс, но при этом признают газ и атом источниками энергии, которые способствуют энергопереходу», — отметил собеседник RTVI.

По его словам, изменилось и отношение к причинам развития зеленой энергетики. Если раньше основное внимание уделялось климатической повестке, то сейчас все чаще звучит аргумент о снижении зависимости от внешних поставщиков энергоресурсов.

Юшков считает, что европейская политика энергоперехода изначально была связана не только с защитой окружающей среды, но и с вопросом энергетической безопасности.

«Если бы европейцы были самодостаточны по нефти, газу и углю, думаю, никакого энергоперехода бы не было», — отметил он.

Не разворот, а прагматизация энергоперехода

Руководитель аналитического отдела АРВЭ Ян Черепанов, в свою очередь, считает, что события последних лет свидетельствуют не о развороте европейской энергетической политики, а о переходе к более прагматичной модели ее реализации. По его словам, экономика по-прежнему работает в пользу солнечной и ветровой генерации.

«Возобновляемые источники энергии остаются наиболее дешевыми и быстровозводимыми источниками электроэнергии», — добавил собеседник RTVI.

Более того, подчеркнул он, «наблюдаемый сегодня бум развития систем накопления энергии» в сочетании с ВИЭ делает эту связку одним из «наиболее экономически эффективных источников регулировочной мощности» энергосистемы.

Эксперт также отметил, что структура европейской электроэнергетики продолжает меняться в пользу ВИЭ: в 2025 году их доля в установленной мощности европейской генерации выросла до 63%, увеличившись на три процентных пункта, главным образом за счет строительства новых солнечных и ветровых электростанций.

По мнению Черепанова, сегодня именно экономическая эффективность новых проектов, а не только климатическая повестка, остается ключевым фактором дальнейшего развития отрасли.