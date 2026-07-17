Траты стран Евросоюза на оборону в 2025 году составили €418 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Европейского оборонного агентства (EDA).

Согласно документу, траты на оборону в 2025 году составили 2,2% от ВВП Евросоюза.

Ожидается, что в 2026 году оборонные расходы государств ЕС продолжат рост и составят €454 млрд (2,4% ВВП).

В докладе отмечается, что расходы на оборону в 2025 году обошлись каждому налогоплательщику из стран блока в среднем примерно в €1 тыс. Это вдвое больше, чем в 2014 году.

По данным Business Insider, суммарные военные бюджеты всех стран мира в 2025 году составили около $2,6 трлн. В тройку государств с самыми большими военными бюджетами вошли США ($921,02 млрд, что эквивалентно 3,01% ВВП), Китай ($251,29 млрд; 1,3% ВВП) и Россия ($161,18 млрд; 6,34% ВВП).