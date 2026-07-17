Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о рассекречивании разведданных, которые, по его словам, вскрывают «шокирующие уязвимости» в американской избирательной инфраструктуре. Выступление началось в 21:00 16 июля (4:00 мск 17 июля) и продлилось около 40 минут.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что обращение будет посвящено предполагаемому вмешательству других государств в американские выборы.

«Эта жизненно важная информация годами скрывалась от вас», — заявил Трамп, анонсируя публикацию материалов, охватывающих период с января 2020-го по июнь 2026 года.

Документы выложили на сайте Белого дома прямо во время речи.

Президент заявил, что противники США — «как минимум Россия, Китай, Иран и Северная Корея», а также негосударственные группировки — обладают возможностями скомпрометировать избирательную инфраструктуру страны. При этом в самом документе оговаривается, что из-за децентрализованного характера американских выборов возможные взломы носили бы локальный характер, а масштабно повлиять на итог голосования было бы затруднительно.

Отдельно Трамп обвинил Пекин в крупнейшей в истории краже данных: по его словам, Китай незаконно получил доступ к файлам 220 миллионов избирателей — с именами, контактами и партийными предпочтениями. При этом президент не утверждал, что КНР меняла голоса или результаты, — речь шла о кампании влияния, направленной против его первой администрации. В посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что Китай никогда не пытался повлиять на результаты выборов в США.

Трамп призвал директора Национальной разведки, Минюст, ФБР и ЦРУ провести расследование и при наличии оснований уволить причастных и возбудить уголовные дела. Он также использовал обращение, чтобы подтолкнуть Конгресс к скорейшему принятию закона SAVE America Act, вводящего обязательное фотоудостоверение личности и подтверждение гражданства для голосования, — до промежуточных выборов 2026 года.

Среди рассекреченных материалов — переписка, из которой следует, что ФБР возражало против включения в официальный доклад нацразведки утверждений о вмешательстве Китая в выборы 2020 года. В бюро считали такие выводы недоказанными: офицер разведки указывал, что разведсообщество неоднократно заявляло об отсутствии доказательств умышленного вмешательства, а прямолинейная формулировка «вводит в заблуждение».

Демократы восприняли выступление как попытку заранее подорвать доверие к результатам выборов 2026 года. Лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер назвал продвигаемый Трампом законопроект «бесперспективным», а сенатор Крис Кунс заявил, что не услышал в речи почти ничего нового. Аналитики отметили, что рассекреченные документы в основном описывают давно известные уязвимости, над устранением которых избиркомы уже работают.