Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в разговоре с RTVI назвал глупой и безосновательной идею о том, что доходы россиян снизятся из-за высокой ключевой ставки.

Парламентарий сослался на сообщения СМИ о том, что доходы россиян упали из-за снижения ключевой ставки с начала этого года с 16 до 14,25%. Опрошенные изданиями эксперты отмечают, что рост зарплат едва покрывает рост расходов, в том числе повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, которые дорожают быстрее инфляции. В этих условиях, убеждены эксперты, единственной ощутимой прибавкой к доходам становятся проценты по вкладам.

Риторика против снижения ключевой ставки вызывает удивление, отметил Миронов. Он сравнил подобные утверждения с попыткой оправдать ограбление интересами того, кого грабят. Кроме того, вклады есть далеко не у всех россиян, указал политик.

«Количество так называемых новых бедных растет угрожающими темпами — это семьи, для которых любое непредвиденное событие может стать финансовой катастрофой, именно потому, что никакой подушки безопасности у них нет. А те, кто что-то откладывает (за исключением немногочисленной прослойки богатых и сверхбогатых), снижения процентной ставки по вкладу не заметят, так как сбережения у них довольно скромные. Высокая ключевая ставка сейчас главный драйвер сокращений и банкротств в малом и среднем бизнесе, это главная причина стремительного роста бедности в России», — уверен Миронов.

По его словам, высокая ключевая ставка выгодна только банковскому сектору, который получает по 3-4 трлн рублей сверхприбыли в год, тогда как «всю остальную экономику она убивает».