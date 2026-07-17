Критической трудностью российской экономики является ее зависимость от экспорта и импорта, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который накануне, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что трудности в экономике «не носят критического характера».

«Дело в том, что когда экономика ни купить, ни продать ничего не может, то я считаю, что это трудность критическая», — сказал Арефьев.

По его мнению, российская экономика впала в зависимость от импорта и от экспорта.

«С одной стороны, она большую часть продукции отправляла на экспорт. И сегодня, когда у нас по экспорту мало что берут, наша экономика начинает работать вхолостую, отрасли работают на 50% мощностей, некоторые даже на 30% мощностей. А от этого уже зависит и заработная плата людей, и финансовое состояние предприятий. Это критично», — рассуждает депутат.

С другой стороны, продолжил Арефьев, «Россия почти 70% товаров покупает за рубежом, сама их производить не может». Это тоже критично, указал парламентарий.

«Наше правительство 35 лет ставило экономику в зависимость от экспорта и от импорта. Ну вот, поставили. А теперь надо расшивать этот узел», — заявил собеседник RTVI.

Арефьев считает, что в сложившихся условиях следует наращивать объемы производства, в том числе «производства средств производства».

«Вот тогда мы будем независимы ни от экспорта, ни от импорта. Экономика по полугодию вышла на нули, можно сказать, с нулевым ростом, чего ж тут радоваться-то? Я не думаю, что это кого-нибудь удовлетворяет, надо просто искать пути выхода из этого положения. А выход из положения дает программа социально-экономического развития страны, подготовленная КПРФ», — заявил Арефьев.

По данным Минэкономразвития, в мае рост ВВП продолжился и составил 0,3% в годовом выражении. По итогам пяти месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2%.