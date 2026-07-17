Канада не будет делиться с США доходами от сборов за проезд по новому мосту стоимостью $4,7 млрд до тех пор, пока не покроет свои первоначальные инвестиции. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, передает Reuters.

Мост Горди Хоу, соединяющий канадский Виндзор и американский Детройт, был построен на средства Канады. Открытие перехода, запланированное на 27 июля, было отложено, что привело к росту напряженности и экономическим издержкам для обеих стран на фоне переговоров об обновленном торговом соглашении.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что добился для Вашингтона «значительно лучшей сделки». Это вызвало критику в адрес Карни со стороны политических оппонентов, которые обвинили его в уступках после того, как американские чиновники сообщили, что перешли от «отсутствия доходов» к получению значительных поступлений.

На брифинге Карни подчеркнул, что базовое соглашение с Мичиганом по мосту Горди Хоу осталось неизменным с 2012 года, когда Канада согласилась финансировать строительство. В соответствии с этим соглашением Оттава имеет право собирать все доходы от сборов до полного возмещения затрат на проект.

«Никакое разделение доходов от сборов не произойдет, пока весь долг не будет погашен», — заверил Карни.

Он добавил, что в течение первых 15 лет Канада будет делить чистую прибыль с США после вычета операционных расходов, включая техническое обслуживание и уборку снега.

«Мы ожидаем, что после этих расходов в первые несколько лет чистая прибыль будет скромной. Когда мы начнем ее делить, все доли, которые отойдут правительству США, будут реинвестированы в экономическое развитие», — пояснил канадский премьер.

Детали договора между двумя странами не разглашались. Два источника сообщили Reuters, что соглашение было достигнуто на прошлой неделе и предусматривает передачу США 50% прибыли от сборов и права вето на любое повышение тарифов более чем на 10% от текущего уровня.

Оппозиционный консервативный депутат Шувалой Маджумдар в своем открытом письме правительству назвал это «ужасной сделкой» для Канады и потребовал полного раскрытия соглашения и ответов о том, какие уступки были сделаны для США.

Эксперт по международным отношениям из Университета Карлтон Фен Хэмпсон отметил, что для Карни выгодно, чтобы американцы думали, будто добились успеха.

«Если посчитать, когда Канада начнет делить доходы, то делить будет практически нечего. Лучше позволить Трампу думать, что он одержал победу, иначе он может быть очень мстительным», — прокомментировал он сделку.

Мост Горди Хоу является самым длинным вантовым мостом в Северной Америке. Этот стратегически важный проект, согласованный еще в 2012 году, призван облегчить торговлю между США и Канадой. Изначально он столкнулся с многолетними задержками из-за судебных исков и бюрократических процедур с американской стороны, что вынудило Канаду полностью взять на себя финансирование строительства.

Вопрос о разделе доходов от моста стал предметом переговоров на фоне пересмотра соглашения USMCA, которое должно быть пересмотрено в 2026 году.

Критика в адрес Карни также связана с тем, что его правительство в прошлом году ужесточило экологические требования к нефтегазовому сектору, что вызвало недовольство как внутри страны, так и со стороны американских партнеров, обеспокоенных энергетической безопасностью.

Кроме того, отношение к трансграничным экологическим проблемам, таким как лесные пожары, остается постоянным источником напряженности, поскольку дым от канадских пожаров регулярно накрывает крупные американские города, вызывая проблемы со здоровьем у населения и экономические потери.