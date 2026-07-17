Около 15 млн жителей Великобритании — 45% взрослых трудоспособного возраста — не делают пенсионных накоплений, говорится в докладе британской Комиссии по пенсиям (Pensions Commission), на который ссылается The Guardian.

Эксперты действующей при поддержке правительства комиссии предупредили: если не принять срочных мер, число таких людей может вырасти до 19 млн. Особенно остро проблема стоит для женщин. По данным комиссии, накопления женщин, приближающихся к пенсионному возрасту, в среднем вдвое меньше, чем у мужчин: медианный размер частных пенсионных сбережений составляет 81 000 фунтов стерлингов против 156 000 у мужчин.

Среди самозанятых ситуация еще хуже: на пенсию откладывают лишь 4% из них. Кроме того, около 30% частных пенсионных накоплений британцы снимают при первой же возможности. Отраслевая ассоциация Pensions UK, в свою очередь, подсчитала, что только 23% работающего населения находятся на пути к «умеренному» уровню жизни на пенсии, который для одного человека оценивается в 32 700 фунтов в год.

The Guardian опросила читателей, которые рассказали, сколько им удалось накопить и как это отражается на их планах. Из их историй складывается картина поколения, для которого выход на пенсию превращается из само собой разумеющегося этапа жизни в недостижимую цель.

35-летняя Сара (имя изменено) работает в библиотечной сфере в Оксфорде — на полную ставку в одной библиотеке и на неполную в другой. За все время она отложила на пенсию 5000 фунтов. По ее словам, после защиты диссертации в 2020 году она собиралась участвовать в пенсионных программах, но из-за череды временных подработок так и не начала: ей казалось, что ни на одной работе она не задержится достаточно долго.

Сейчас Сара работает больше, чем на полную ставку, но не присоединилась к пенсионной схеме работодателя, которая требует взносов около 130 фунтов в месяц, — из-за стоимости жизни. Она рассказала:

«Я живу одна в маленькой квартире, где аренда и обязательные счета обходятся в 1500 фунтов в месяц, а моя зарплата на основной работе — 1880 фунтов».

Подработка приносит ей еще 500 фунтов в месяц. Этого хватает на необходимое, но, по словам Сары, она годами не была в отпуске, не имеет машины и никуда не ходит — то есть она не жертвует накоплениями ради поддержания обеспеченного образа жизни. Она опасается, что уже не догонит сверстников, которые работали на полную ставку с 21 года. С возрастом ее финансовое положение только ухудшается, а высокооплачиваемая работа ей в ближайшее время не светит.

54-летний Дэнни, фрилансер-дизайнер из Лондона, вообще не смог начать копить на пенсию — он до сих пор выплачивает льготный кредит на 30 000 фунтов, взятый во время пандемии ковида. По его словам, каждый раз, когда ему удавалось что-то отложить, случался очередной кризис, и первыми страдали именно сбережения на первый взнос по ипотеке или пенсии: сначала финансовый крах, потом пандемия, теперь войны.

Дэнни — отец-одиночка с двумя детьми, и мысли о будущем кажутся ему, по его собственному признанию, пугающими. Он сказал:

«Я не знаю, как выживу на государственную пенсию. Каждый раз, когда я начинаю об этом беспокоиться, оказывается, что прошло еще десять лет, а я сижу ровно в том же положении. Не думаю, что когда-нибудь смогу позволить себе выйти на пенсию».

После 30 лет в дизайне он подумывает переучиться на электрика — это его «план Б» на случай, если работы не станет, тем более что наследства он не ждет. Копить в одиночку, добавляет он, вдвойне тяжело. Он опасается, что детям в будущем внезапно понадобится финансовая помощь.

Тревожатся даже те, у кого накопления есть. 64-летний Кевин, дизайнер цифровых интерфейсов из Йоркшира, скопил 58 000 фунтов в пенсионной программе работодателя и владеет домом «в дешевом районе», но не уверен, что этого хватит. По его словам, он не жалуется и понимает, что многим приходится гораздо хуже, но не представляет, как будет оплачивать счета, не отключая зимой отопление. Кевин живет один, поэтому делить расходы ему не с кем, и его беспокоит будущее качество жизни.

До конца четвертого десятка Кевин был профессиональным музыкантом с очень низким доходом, затем работал редактором в издательстве, тоже за небольшие деньги, и лишь недавно начал зарабатывать достаточно, чтобы откладывать. Десять лет назад, внезапно потеряв работу, он был вынужден снять из пенсионных накоплений 15 000 фунтов. Вместо полного ухода на покой Кевин планирует переучиться на психотерапевта-консультанта и работать на полставки. До пенсии ему остается три года, и ровно столько занимает обучение. Деньги, объясняет он, нужны просто на то, чтобы содержать машину и отапливать дом.

Мартин (имя изменено) из Мальборо в Уилтшире с 2017 года, когда он начал работать контент-редактором, накопил 39 000 фунтов. Сейчас он перебивается контрактной работой за небольшие деньги и уже два года безуспешно ищет постоянную позицию: по его словам, в контент-индустрии таких вакансий все меньше, платят мало, а конкурировать приходится с более молодыми кандидатами. Он живет с матерью и материально поддерживает ребенка, но при этом откладывает около 500 фунтов в месяц в частный пенсионный фонд.

О пенсии Мартин задумался 12 лет назад, после смерти отца, — его пенсия, доставшаяся матери, оказалась меньше, чем он ожидал. Когда он сам перестанет работать и сможет ли вообще, Мартин не знает. Он сказал: