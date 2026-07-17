По данным ТАСС, против Ремесло возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти. «Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — сказал собеседник агентства.

По словам Бадамшина, из Санкт-Петербурга блогера должны доставить должны доставить в Москву для избрания меры пресечения. Адвокат также сообщил РИА Новости, что у Ремесло прошли обыски.

По данным источника ТАСС, дело расследует Главное следственное управление СКР, а по итогам допроса будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мать блогера подтвердила РЕН ТВ информацию о задержании сына: «Я в курсе, но ничего не знаю об этом».

Илья Ремесло — бывший член Общественной палаты РФ (входил в ее состав с 2017 по 2023 год). Он был известен поддержкой властей, а также критикой оппозиции, судился с Алексеем Навальным и добился возбуждения уголовных дел против его соратников.

Однако позднее блогер изменил свою позицию: в середине марта 2026 года он опубликовал в своем телеграм-канале серию постов с критикой президента Владимира Путина и российских властей, в том числе призвал главу государства уйти в отставку. Публикации вызвали широкий резонанс.

Через два дня после этого Ремесло был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Петербурге, где провел 30 дней. Из стационара он вышел 17 апреля 2026 года, заявив, что «критика высших должностных лиц государства имеет свою цену».