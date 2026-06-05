В Албании развернулись акции протеста из-за планирующегося строительства курорта в заповедной зоне, сообщает Politico. Работы могут нарушить привычную среду обитания фламинго, которые уже стали символом демонстраций. Инвестором спорного проекта стал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Что происходит в Албании

В Тиране с мая продолжаются протесты местных жителей против строительства курорта в некогда заповедной зоне на островах Сазани и Звернеца. Курорт должен появиться в пределах природной экосистемы, где обитают фламинго, а также более 200 видов перелетных птиц, средиземноморские тюлени и морские черепахи.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы албанской столицы с государственными флагами, плакатами и картонными фигурками фламинго — эти птицы уже стали символом протеста, который получил название «революции фламинго».

«Албания не продается», «Где теперь будут жить фламинго», — гласили надписи на плакатах протестующих.

Экологические организации и местные жители протестуют против готовящегося строительства на охраняемой территории Пише-Поро-Нарте. Она включает в себя уникальные песчаные дюны, сосновые леса и водно-болотные угодья, которые критически важны для фламинго и гнездящихся там морских черепах.

«С самого начала и до конца наблюдалось полное отсутствие прозрачности. Мы не видели никаких общественных консультаций или публичной документации, касающейся разрешений, и поэтому теперь мы говорим: если они уберут бульдозеры, уберут забор и восстановят среду обитания до ее первоначального состояния, тогда мы сможем начать разговор», — цитирует The Guardian исполнительного директора ведущей природоохранной организации страны, занимающейся защитой и сохранением природной среды в Албании (PPNEA) Александра Трайче.

Он также заявил, что застройщик уже начал уничтожать дюны и сосновые леса на участке, чтобы обеспечить подъезд тяжелой техники. «Это не только нарушает экосистему, но и затрагивает права албанцев. Люди, у которых там была земля или которые работали на ней, внезапно не смогли туда добраться… Это уже не просто экологическая проблема. Это дело граждан. Это гораздо масштабнее», — заявил Трайче.

По сообщениям местных СМИ, в основном участники демонстраций — молодые люди до 30 лет, озабоченные судьбой многочисленных видов, которые могут пострадать в результате строительства курорта. Протестующие не относятся к каким-либо политическим силам и организовываются самостоятельно.

Противостояние особенно обострилось в начале июня — из-за видео, на котором охранник бьет кулаком протестующего и оттаскивает его от огороженного пляжа. Полиция начала расследование и арестовала напавшего на демонстранта мужчину, также были арестованы несколько демонстрантов. Тем не менее люди продолжают выходить на улицы. Полиции даже пришлось применять водометы, когда демонстранты прорвали оцепление вблизи правительственных зданий.

Причем тут Трамп

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер объявил о планах превратить остров Сазани и побережье Звернеца в курорт еще в 2024 году. Его жена Иванка Трамп рассказывала, что они нашли это место случайно — во время отпуска на яхте друзей. В 2026 году Иванка приезжала в Албанию с группой архитекторов, чтобы осмотреть участок.

Деньги на проект должна выделить инвестиционная компания Кушнера Affinity Partners, стоимость строительства роскошного курорта на 10 тыс. номеров оценивают в $1,6-4 млрд. Весной 2026 года премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил Politico, что переговоры по проекту продолжаются.

Иванка и Джаред весь последний год разрабатывали планы по превращению Сазани и Звернеца— последних незастроенных островов в Адриатике — в направление для состоятельных туристов. В 2024 году Албания внесла изменения в законодательство об охране природных территорий, которые позволили развивать туризм в некоторых ранее охраняемых зонах.

В июне 2026 года Эди Рама заявил CNN, что обсуждение проекта и экологическая экспертиза по строительству еще не завершены. Тем не менее застройщик уже огородил часть территории колючей проволокой, что вызвало массовые демонстрации в Тиране.

Последствия для Албании

Эди Рама осудил агрессивное поведение охранников стройплощадки, но продолжает защищать строительство курорта, ссылаясь на пользу проекта для развития туризма в стране. На фоне этого протестующие уже требовали отставки премьер-министра.

«Пока я занимаю этот пост, инвестиции не прекратятся», — сказал Рама.

Скандал вокруг строительства уже спровоцировал дипломатический конфликт с Грецией, которая выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу происходящего. В Афинах говорят, что среди протестующих есть и греческие граждане.

Еврокомиссия также поддержала опасения Афин в отношении того, что права собственности и охрана экологических зон могут нарушаться в Албании из-за дорогостоящего проекта американского инвестора.

«В процессе вступления Албании в ЕС ожидается, что она полностью приведет свое природоохранное законодательство в соответствие с европейскими требованиями, как и в других областях», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Расследование началось

Антикоррупционная прокуратура Албании (SPAK) уже объявила о начале расследования. Под пристальным вниманием прокуроров оказалось решение 2024 года об изменении правового статуса земель будущего курорта. Они изучают, есть ли связь между этими поправками, затронувшими территории, которые раньше считались охраняемыми, путь для крупномасштабного туристического проекта.

Также сообщалось об аресте активов лиц, связанных с проектом, в частности, застройщика Albania Land Development. Ранее компания, принадлежащая катарским предпринимателям Мутазу и Рамезу Аль-Хайят приобрела участки на побережье в Звернеце, где фирма Джареда Кушнера планирует построить элитный мега-курорт.