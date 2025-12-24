Укомплектование новейших войск беспилотных систем станет одной из ключевых задач по формированию личного состава российской армии в 2026 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии, отвечающей за привлечение граждан на военную службу по контракту. Он уточнил, что это направление является приоритетным, но не единственным.

Медведев также сообщил актуальные цифры комплектования войск: по состоянию на 24 декабря контракт с Минобороны заключили порядка 417 тысяч человек. Кроме того, свыше 36 тысяч граждан вступили в ряды добровольческих формирований и были направлены в зону проведения специальной военной операции.

Решение о создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск было принято в ноябре текущего года. По информации заместителя начальника этих войск полковника Сергея Иштуганова, процесс формирования штатных полков и подразделений уже завершен, они находятся в тесном взаимодействии с производителями, а набор личного состава продолжается.

Значимость развития беспилотных технологий неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. На прямой линии 19 декабря он заявил о намерении продолжать всестороннюю поддержку разработчиков, назвав их современными «кулибиными».

Президент констатировал, что Россия превосходит Украину по общему количеству дронов, однако признал существующий дефицит некоторых тяжелых моделей. Путин также отметил небывалый интерес молодежи к службе в качестве операторов беспилотников, из-за которого военному ведомству пришлось ввести конкурсный отбор. По его словам, многие молодые люди готовы взять академический отпуск в вузах, чтобы отправиться на фронт именно для управления дронами.

Согласно официальным данным, в 2024 году российская армия получила более 1,5 миллионов беспилотных летательных аппаратов различных классов. В апреле 2025 года Владимир Путин сообщал, что ежедневно на передовую поставляется около 4 тысяч штурмовых FPV-дронов.